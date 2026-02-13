Carlos Sainz Jr: "Los coches se sienten muy diferentes, va a ser una temporada complicada"

Redacción Deportes, 13 feb (EFE).- El piloto español Carlos Sainz (Williams) dijo este viernes que los actuales monoplazas se sienten "muy diferentes" y pronosticó una "temporada complicada", después de finalizar la tercera y última jornada de la primera tanda de los test de pretemporada en Baréin, antes del inicio del Mundial de Fórmula 1.

Sainz concluyó este viernes su primera semana de pruebas y completó 68 vueltas durante la sesión matinal, en la que registró un tiempo de 1:37.186, superado por su compañero de escudería Alex Albon en la jornada vespertina (1:36.793).

Kimi Antonelli (1:33.669) y George Russell (1:33.918), compañeros de equipo en Mercedes, fueron los más rápidos del día.

"Los coches se sienten muy diferentes y va a ser una temporada complicada, pero esto no es nada nuevo y estoy preparado para el reto. Aún es pronto para analizar el rendimiento en detalle y compararnos con nuestros competidores directos, pero está claro que la diferencia entre los equipos no es tan estrecha como el año pasado, al menos no por ahora", señaló Sainz en declaraciones difundidas por el equipo Williams.

A pesar de las dificultades, el piloto español se mostró satisfecho tras su primera semana rodando el monoplaza de Williams, con el que ha completado un total de 210 giros en el trazado de Baréin.

"En general, ha sido bueno probar el coche correctamente estos últimos días y poder dar tantas vueltas como hemos hecho. Todavía estamos intentando ponernos al día en algunos aspectos, pero superar las 210 vueltas me ha dado una idea mucho mejor de lo que podemos esperar este año", dijo.

A menos de un mes para el inicio del Mundial de Fórmula Uno, Sainz remarcó: "Lo importante para mí es que hemos identificado las áreas principales en las que queremos centrarnos en las próximas semanas y espero que podamos mejorar gradualmente a medida que nos acercamos a Melbourne. Tenemos mucho trabajo por delante como equipo, así que no hay tiempo que perder". EFE