Buscan a un conductor que se dio a la fuga tras atropellar a madre e hijo en Almería

Almería, 13 feb (EFE).- La Policía Local de El Ejido (Almería) busca al conductor de un vehículo que se ha dado a la fuga tras atropellar a primera hora de este viernes a una mujer de 27 años y a su hijo en un paso de peatones, cuando ambos se dirigían a la guardería.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 7:30 horas en la confluencia del Paseo Alcalde García Acién con la calle Julio César de la localidad almeriense, según han informado a EFE fuentes del 112 de Andalucía y municipales.

Tras el impacto, el conductor abandonó el lugar sin auxiliar a las víctimas. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar y localizar el vehículo implicado, del que se investiga si se trata de un turismo o de una furgoneta.

Efectivos de la Policía Local y sanitarios del 061 se desplazaron al lugar de los hechos. La mujer, que presenta alguna fractura, ha sido evacuada al Hospital Universitario de Poniente, mientras que el menor ha resultado completamente ileso.

Éste es el tercer atropello con un menor implicado en las últimas 24 horas en la provincia de Almería, y el segundo de ellos con fuga del conductor.

Ayer jueves, poco antes de las 09:00 horas, un bebé de 14 meses fue evacuado al Hospital Materno Infantil de Almería de forma preventiva con una herida leve en la cara. El niño fue golpeado cuando cruzaba un paso de peatones en un carrito junto a su madre en la capital almeriense por un conductor que alegó haber sido deslumbrado por el sol.

Esa misma tarde, sobre las 16:45 horas, una madre y su hijo de dos años fueron alcanzados accidentalmente por un turismo en el barrio de San Juan de la pedanía ejidense de Las Norias de Daza. El menor se había soltado de la mano de su progenitora e invadido la calzada.

El joven conductor huyó del lugar asustado y terminó estrellándose poco después contra un establecimiento cerrado.

Fue interceptado por la policía en el lugar del segundo impacto, arrojando un resultado negativo en las pruebas de detección de alcohol y drogas. Tanto la madre como el niño se encuentran en buen estado, si bien se instruyeron diligencias contra el conductor por el siniestro y la posterior fuga. EFE

