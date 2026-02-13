Aguacates, cerveza con limón y radiografías entran en el IPC, y salen corbatas y pañuelos

Madrid, 13 feb (EFE).- Aguacates, arándanos, refrescos de té, cerveza con limón o radiografías son algunos de los productos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha incorporado a la cesta de la compra con la que calcula cada mes el índice de precios de consumo (IPC), en tanto que ha excluido otros como las corbatas o los pañuelos.

El INE revisa cada cinco años la composición de la cesta de la compra y la ponderación de los productos que la componen para que el IPC sea lo más representativo posible del gasto de los hogares españoles, una actualización que ha dado lugar a la nueva base 2025, usada por primera vez para el cálculo del índice de enero publicado este viernes.

El reajuste de las ponderaciones ha supuesto quitar algo de peso al grupo con mayor influencia que es el de los alimentos y bebidas no alcohólicas, en tanto que se ha aumentado el de los restaurantes y servicios de alojamiento, y el del transporte (que incluye el gasto en combustible), con lo que se desplaza al cuarto puesto la vivienda (que incluye la electricidad).

Asimismo se han modificado las subclases del IPC para incluir dieciséis nuevas, entre las que destacan muebles de jardín y acampada, productos de apoyo para la movilidad y la vida diaria, servicios dentales preventivos, servicios de cuidados de larga duración ambulatorios, servicios de repartidores y autocaravanas, caravanas y remolques.

Por el contrario se eliminan dos subclases: otros artículos de vestir y productos médicos para diagnóstico.

Las actualizaciones de la cesta de la compra son un reflejo de la evolución de las pautas de consumo de los españoles, puesto que se eliminan productos cuyo compra ha dejado de ser significativa y se añaden otros cuya relevancia ha ido en aumento.

En las últimas dos décadas han ido entrado productos como las mascarillas, los servicios en línea de vídeo y música, los juegos de azar, el café monodosis, las tablets, la depilación láser o la cirugía estética, mientras que han salido otros como el compact disc, el DVD, el brandy, la videocámara, el CD grabable, el alquiler de películas o las telas para la confección. EFE