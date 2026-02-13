73-77. El Madrid evita revivir el día de la marmota y gana fuera de casa un mes después

Pedro Martín López

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- El Real Madrid derrotó este viernes al Partizan (73-77) en un sufrido encuentro tras una gris segunda parte, en la que los blancos, tras ir 15 arriba en el tercer cuarto, encajaron un parcial de 16-2 que les obligó a jugar a la ruleta rusa en el último periodo para evitar una nueva derrota a domicilio.

A pesar de un pésimo último tiempo, los de Scariolo, que volvieron a sufrir un nuevo apagón durante varios minutos, consiguieron una victoria fuera de casa casi un mes después de la última, ante el Asvel Lyon Villeurbanne, el pasado 6 de enero.

Pintaba a ocasión ideal. El Partizan confirmó las bajas de última hora de Cameron Payne, por lesión y Dylan Ostekowski, suspendido tras confirmarse su sanción por positivo en marihuana en 2023, y los madrileños con Maledon y Deck ya recuperados, tenían todo a favor para conseguir una victoria lejos del Movistar Arena.

El Real Madrid salió dispuesto a pisar la pintura con las penetraciones de un activo Mario Hezonja, pero sufrió mucho para controlar las segundas oportunidades de los locales, que capturaron tres rebotes ofensivos en los primeros cinco minutos del choque. La dirección de Nick Calathes y la contundencia bajo los aros de Bruno Fernando, motivadísimo ante su exequipo, dieron ventaja a los de Belgrado, 15-12 (min.7).

La segunda unidad 'merengue' comandada por Andrés Feliz, rápido al banquillo tras dos personales, y Trey Lyles, con cinco puntos, dieron aire a los de Scariolo con un parcial de 8-0, en un cuarto en el que el equipo cometió su primera falta en equipo en el último minuto, 19-20 (min.10).

Maledon reapareció al timón y dejó muestras de su calidad en el uno contra uno, mientras que Deck, sumado a la causa, obligó a Peñarroya a parar el partido tras encestar un triple, 21-27 (min.12). El Madrid también comenzó a sacar rédito del rebote ofensivo con Garuba y a la vez que celebraba la versión más letal de Lyles en el 'pick and pop', 12 puntos, 25-36 (min.15).

El Partizan mejoró con la vuelta al parqué de Calathes y Fernando y Dwayne Washington dio su primer aviso desde el 6,75 para rebajar la renta hasta los 7 de diferencia (33-40). Sin embargo, los blancos afianzaron el rebote con Okeke y movieron el balón en ataque para encontrar situaciones fáciles y marcharse por delante al final de la primera mitad, 33-43 (min.20).

Los de Scariolo aumentaron la agresividad atrás con Feliz, incluido en el quinteto de salida en detrimento de Abalde, para incomodar al veterano Calathes. La buena mano de Sterling Brown desde la media distancia fue respondida por la gran efectividad de los blancos desde el perímetro (6/13 y 46,2%), 45-57 (min.25).

Brown, con dos aciertos desde más allá del arco, confirmó sus mejores minutos en el partido y, el Partizan, desatado con dos triples consecutivos más de Bonga y Pokusevski, rebajó considerablemente la diferencia en el marcador, 54-60 (min.27). En un guion parecido al de otros partidos fuera de casa, los de Scariolo desconectaron y encajaron un doloroso parcial de 16-2 para hacer creer a los serbios en el partido, 61-62 (min.30).

Una penetración de Washington puso de nuevo a los locales por delante ante un Madrid que, con Lyles y Maledon en pista, no encontraba claridad en ataque, con sólo una canasta en juego en siete minutos. El desacierto y la imprecisión afectó a ambos equipos por igual, que dejaron una extensa galería de errores, con Tavares como único argumento válido en ambos lados de la cancha, 69-69 (min.37).

Con empate a 71 y sólo un minuto en el reloj de partido, Feliz anotó un triple vital para los suyos, tras un rebote ofensivo de Lyles, para aliviar a Scariolo a falta de 39,5 segundos, 71-74. La lucha bajo los aros de Fernando y Calathes dieron una vida extra al Partizan tras dos errores de Bonga desde el 6,75, pero los locales no aprovecharon a la tercera y se vieron obligados a llevar el partido a la línea de tiros libres.

Con sólo un acierto de Campazzo y 13 segundos, Brown anoto una penetración para acortar distancias, pero Hezonja no perdonó y amarró una necesitada victoria como visitante del Real Madrid, 73-77.

- Ficha técnica:

73- Partizan (19+14+28+12): Calathes (5), Brown (14), Bonga (12), Lakic (2), Fernando (12) -cinco inicial-, Washington Jr (13), Radanov (-), Bosnjakovic (-), Mijailovic (-), Pokusevski (7) y Jekiri (8).

77- Real Madrid (20+23+19+15): Campazzo (4), Abalde (-), Hezonja (14), Okeke (7) y Tavares (13) -cinco inicial-, Feliz (9), Maledon (5), Llull (-), Deck (7), Lyles (14), Garuba (4) y Len (-).

Árbitros: Emin Mogulkoc (TUR), Rain Peerandi (EST), Thomas Bissuel (FRA). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 28 de la Euroliga disputado en el pabellón Stark Arena de Belgrado (Serbia). Se guardó un minuto de silencio en memoria de David Federman, copropietario del Maccabi Tel Aviv, fallecido recientemente a los 81 años de edad. EFE