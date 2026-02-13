Espana agencias

32-27. El Bidasoa-Irun gana su primer partido en 2026

Guardar

Irun (Gipuzkoa), 13 feb (EFE).- El Irudek Bidasoa-Irun logró este viernes su primera victoria en 2026, por 32-27 ante el Puente Genil, antes de volver a la Liga Europea en Montpelier el próximo martes.

Cambió el ritmo igualado de encuentro con la roja directa a los 13 minutos de Daniel Serrano, por un encontronazo con el cubano Dariel García en el extremo, y los visitantes perdieron a uno de sus faros ofensivos a las primeras de cambio.

El conjunto andaluz no se amilanó y del brazo de Estepa y las paradas del veterano Álvaro de Hita estaba tan enganchado al partido que el Bidasoa tuvo que pararlo con un tiempo muerto con empate en el marcador (10-10).

El conjunto cordobés siguió firme en su defensa y a los bidasotarras les costaba un mundo cada anotación, pero la aportación final de Srzyniarz en la portería y el gol sobre la bocina del polaco Piotr permitió a los locales minimizar daños e irse dos arriba en el marcador al descanso (14-12).

Skrzyniarz apareció en la portería en el segundo tiempo y eso permitió al equipo vasco coger una renta de tres goles, con buenos momentos de Piotr, pero el Puente Genil no había dicho su última palabra.

Estepa siguió inspirado y el argentino Simonet manejó la sala de máquinas de los visitantes para mantenerse en el partido ante un Bidasoa que sobrevivía de su notable defensa, para entrar con ventaja a los minutos decisivos del encuentro.

La exclusión del egipcio Laoloula fue decisiva con el 25-21 en el marcador a diez minutos para el final que el Bidasoa aprovechó para dar el último arreón en el marcador con Piotr mostrando el gran futuro que le espera en el balonmano europeo.

La renta de tres goles a favor de los locales a falta de cinco minutos fue insalvable para un bravo Puente Gentil que, a pesar de su buen hacer, sigue en una crisis de resultados que le mantiene en la zona peligrosa de la tabla.

- Ficha técnica

32 - Bidasoa-Irun: Leo Maciel, Skrzyniarz- porteros- Xabi González, Piotr (4), Esteban Salinas (3), Rodrigo Salinas (1), Nevado (5), Dariel García (3), Furundarena, Valles, Gorka Nieto (6, 4 de pen.), Tuá, Jevtic, Mujika (5), Cavero (5, 3 de pen.), Raix.

27 - Puente Genil: De Hita, César Almeida- porteros- Mosquera, Simonet (4), Estepa (7, 2 de pen.), Cuenca (1), Dani Ramos (5), Tiago Sousa, Cabello (2), Bernabéu, Lucas Aizén, Serrano (2), Laoloua (2), Semedo (2), Mario Dorado, Claudio Ramos, Mosquera (2).

Marcador cada cinco minutos: 2-1; 5-5; 8-6; 10-9; 12-11; 14-12 (descanso); 16-15; 19-17; 24-20; 26-22; 28-25; 32-27.

Árbitros: Jordi Ausás y Miquel Florenza. Mostraron tarjeta roja directa a Dani Serrano (min. 12) y excluyeron dos minutos a Furundarena, Dariel García (2), Jevtic, Semedo, Tiago Sousa y Laoloula.

Incidencias: partido de la jornada 17 de la Liga Asobal disputado en el polideportivo Artaleku. EFE

cr/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bajan hasta 2.808 los desalojados en Andalucía y 700 emergencias gestionadas este viernes

Infobae

Registrado un terremoto de 3,8 grados con epicentro en Cortes de la Frontera (Málaga)

Infobae

El Barça es líder con goleada y el Manzanares acaba con la racha de ElPozo

Infobae

0-0. Sergio Herrera frena al Elche y mantiene la racha de Osasuna

Infobae

Restringen la circulación de camiones por la AP-7 en La Jonquera por el fuerte viento

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa