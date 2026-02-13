32-27. El Bidasoa-Irun gana su primer partido en 2026

Irun (Gipuzkoa), 13 feb (EFE).- El Irudek Bidasoa-Irun logró este viernes su primera victoria en 2026, por 32-27 ante el Puente Genil, antes de volver a la Liga Europea en Montpelier el próximo martes.

Cambió el ritmo igualado de encuentro con la roja directa a los 13 minutos de Daniel Serrano, por un encontronazo con el cubano Dariel García en el extremo, y los visitantes perdieron a uno de sus faros ofensivos a las primeras de cambio.

El conjunto andaluz no se amilanó y del brazo de Estepa y las paradas del veterano Álvaro de Hita estaba tan enganchado al partido que el Bidasoa tuvo que pararlo con un tiempo muerto con empate en el marcador (10-10).

El conjunto cordobés siguió firme en su defensa y a los bidasotarras les costaba un mundo cada anotación, pero la aportación final de Srzyniarz en la portería y el gol sobre la bocina del polaco Piotr permitió a los locales minimizar daños e irse dos arriba en el marcador al descanso (14-12).

Skrzyniarz apareció en la portería en el segundo tiempo y eso permitió al equipo vasco coger una renta de tres goles, con buenos momentos de Piotr, pero el Puente Genil no había dicho su última palabra.

Estepa siguió inspirado y el argentino Simonet manejó la sala de máquinas de los visitantes para mantenerse en el partido ante un Bidasoa que sobrevivía de su notable defensa, para entrar con ventaja a los minutos decisivos del encuentro.

La exclusión del egipcio Laoloula fue decisiva con el 25-21 en el marcador a diez minutos para el final que el Bidasoa aprovechó para dar el último arreón en el marcador con Piotr mostrando el gran futuro que le espera en el balonmano europeo.

La renta de tres goles a favor de los locales a falta de cinco minutos fue insalvable para un bravo Puente Gentil que, a pesar de su buen hacer, sigue en una crisis de resultados que le mantiene en la zona peligrosa de la tabla.

- Ficha técnica

32 - Bidasoa-Irun: Leo Maciel, Skrzyniarz- porteros- Xabi González, Piotr (4), Esteban Salinas (3), Rodrigo Salinas (1), Nevado (5), Dariel García (3), Furundarena, Valles, Gorka Nieto (6, 4 de pen.), Tuá, Jevtic, Mujika (5), Cavero (5, 3 de pen.), Raix.

27 - Puente Genil: De Hita, César Almeida- porteros- Mosquera, Simonet (4), Estepa (7, 2 de pen.), Cuenca (1), Dani Ramos (5), Tiago Sousa, Cabello (2), Bernabéu, Lucas Aizén, Serrano (2), Laoloua (2), Semedo (2), Mario Dorado, Claudio Ramos, Mosquera (2).

Marcador cada cinco minutos: 2-1; 5-5; 8-6; 10-9; 12-11; 14-12 (descanso); 16-15; 19-17; 24-20; 26-22; 28-25; 32-27.

Árbitros: Jordi Ausás y Miquel Florenza. Mostraron tarjeta roja directa a Dani Serrano (min. 12) y excluyeron dos minutos a Furundarena, Dariel García (2), Jevtic, Semedo, Tiago Sousa y Laoloula.

Incidencias: partido de la jornada 17 de la Liga Asobal disputado en el polideportivo Artaleku. EFE

