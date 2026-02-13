Espana agencias

124-104. El 'ex' Doncic ve desde el banquillo el triunfo de los Lakers ante los Mavericks

Chicago (EE.UU.), 12 ene (EFE).- Luka Doncic se perdió este jueves su cuarto partido consecutivo por una lesión en los isquiotibiales y vio desde el banquillo como sus Los Ángeles Lakers doblegaron 124-104 a su exequipo, unos Dallas Mavericks hundidos en el Oeste de la NBA.

En el último partido antes del parón del All-Star, los Lakers se encomendaron a los 28 puntos, diez rebotes y doce asistencias de LeBron James para dejar atrás sus últimas dos derrotas consecutivas, sufridas contra San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder.

Fue el primer triple doble del curso para LeBron, que a sus 41 años disputa su temporada número 23 en la NBA y se prepara para disputar su vigésimo segundo All-Star.

"Solo quería intentar terminar bien, perdimos los últimos dos partidos. Quería aportar un poco más de energía, dije a los chicos que este era un partido importante, el Oeste es duro", afirmó LeBron al acabar el partido en la entrevista a pie de pista con 'Prime'.

Y manifestó su orgullo por formar parte del All-Star de este fin de semana en Los Ángeles.

"Te votan, los entrenadores te eligen, es un fin de semana especial. Para mí, poder saltar a la pista y formar parte del legado del All-Star es una bendición, estoy feliz por ser parte de eso", afirmó.

Rui Hachimura aportó 21 puntos y Austin Reaves consiguió 18 saliendo del banquillo para los Lakers, quintos en el Oeste con un balance de 33-21.

Los Mavs compitieron sin Cooper Flagg, que también se perderá el fin de semana del All-Star por una lesión en un pie, y perdieron su noveno partido consecutivo.

El equipo de Jason Kidd, que disputó las Finales en 2024, ha tenido un vertical bajón en el último año, después del sorprendente traspaso de Doncic a los Lakers a cambio de Anthony Davis.

Los texanos se desprendieron de Davis, que tan solo jugó veinte partidos, la semana pasada al enviarle a los Washington Wizards.

Los máximos anotadores de los Mavericks fueron Naji Marshall y Max Christie, con 19 puntos cada uno.

Fue una noche en la que los dos equipos tuvieron poco acierto con el triple. Los Mavs metieron solo siete de 26 y los Lakers, 10 de 31.

Dallas volverá a la pista el próximo viernes con una visita a los Minnesota Timberwolves, mientras que los Lakers jugarán el derbi contra los Clippers.

El de la Crypto.com Arena fue uno de los tres partidos fijados este jueves en la NBA.

Los Milwaukee Bucks sumaron una sorprendente victoria ante los Oklahoma City Thunder por 93-110, en uno de los últimos encuentros antes del parón del All-Star.

Thunder (42-14) y Bucks (23-30) jugaron, respectivamente, sin Shai Gilgeous-Alexander ni Giannis Antetokounmpo. Ambos serán baja por lesión también en el partido de las estrellas.

Los Portland Trail Blazers triunfaron 135-119 en el campo de los Jazz con 31 puntos, nueve rebotes y siete asistencias de Jrue Holiday y con un doble doble de 23 puntos y 18 rebotes de Donovan Clingan. EFE

