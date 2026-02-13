10 detenidos al desarticular una organización de tráfico internacional de gases fluorados

Toledo, 13 feb (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que traficaba internacionalmente con gases fluorados, que se emplean en sistemas de refrigeración y están sometidos a una estricta regulación por su potencial de contribuir al calentamiento global, en una operación en la que ha detenido a diez personas e investigado a otras 17 en diversas provincias.

En un comunicado, la Guardia Civil ha explicado que los detenidos e investigados en las provincias de Cuenca, Málaga, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Sevilla, Jaén, Valencia, Cádiz y Córdoba, están relacionados con delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la Hacienda Pública, contrabando, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la propiedad intelectual e industrial y delito de organización delictiva.

La investigación de la operación 'Gasmot' la inició el Seprona de Cuenca tras averiguar que un particular vendía, de forma irregular, gases fluorados en un conocido portal de internet.

Este tipo de gases tienen un potencial de calentamiento global mil veces superior al del dióxido de carbono (CO 2 ), lo que quiere decir que una pequeña cantidad afecta tanto al calentamiento global como una cantidad mucho mayor de CO 2 .

Los agentes constataron que esta persona formaba parte de una organización criminal dedicada a la comercialización ilícita de este tipo de gases.

El material provenía en su mayoría de China y era introducido y distribuido de manera ilegal en territorio comunitario a través de Marruecos, Turquía y países del oeste de la Unión Europea.

El grupo introducía los gases en el mercado con envases no permitidos y que pretendían camuflar el origen irregular del producto, al margen de la asignación anual de cuotas de importación y fabricación fijadas por La Unión Europea y su comercio y, además, lo hacían evadiendo el pago de los impuestos nacionales de gases fluorados, así como el IVA.

El destino final de los gases era empresas dedicadas a la instalación y mantenimiento de aparatos de aires acondicionados, talleres de automoción o industrias de alimentación, entre otros.

Los investigadores averiguaron que el entramado criminal había comercializado más de 15 toneladas de este material, con ingresos de más de medio millón de euros y evadiendo el pago de impuestos por valor de otro medio millón.

En la operación se realizaron ocho entradas y registros en varios domicilios y empresas ubicados en las provincias de Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Málaga, donde se incautaron 1.000 envases de gas fluorado, 2.500 kilogramos de este material, 12.500 euros de dinero en efectivo y diverso material informático y de telefonía móvil.

Los detenidos y objetos intervenidos han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Clemente (Cuenca). EFE