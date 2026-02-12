Xavi Pascual: "Vamos sobreviviendo cómo podemos"

Barcelona, 12 feb (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, aseguró este jueves, después de la derrota sufrida en la Euroliga frente al París Basketball (74-85), que sus jugadores están sobreviviendo como pueden a las lesiones que en las últimas semanas están diezmando el rendimiento de su equipo.

A las ausencias del base Tomas Satoransky y el escolta Kevin Punter se le sumó este jueves el pívot Jan Vesely, que, ante el cuadro parisino, jugó siete minutos tras resentirse de unas molestias físicas.

"Está todo destrozado desde hace tiempo y vamos sobreviviendo cómo podemos. Hoy los chicos lo han dado todo, pero lo hemos hecho mal. Necesitamos que los jugadores estén muy bien porque no hay más. Veremos quién juega ante el Manresa", lamentó el técnico catalán desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Con todo, Pascual no reprochó el esfuerzo de sus jugadores en un partido en el que su equipo se mostró desacertado en ataque y le faltó gasolina para contrarrestar el partido físico que planteó el París.

"Hemos tenido tres jugadores titulares fuera del partido y eso va pesando, lo que quiere decir que los que juegan tienen que estar perfectos. Hoy nos ha faltado jugar mejor en ataque. Es fácil de explicar: con 74 puntos anotados no puedes ganar a París Basketball", concluyó. EFE