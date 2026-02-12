Vivienda trabaja con Economía y Hacienda en regular la figura de los proveedores sociales

Madrid, 12 feb (EFE).- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana trabajará con el de Economía y el de Hacienda para sacar adelante un texto que regule la figura de los proveedores sociales de vivienda y se ha dado 20 días para ajustar el borrador de normativa que le han planteado a fin de que tenga "mucho rigor jurídico".

Tras reunirse con proveedores sociales de vivienda, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha subrayado que esta propuesta reguladora es fundamental para dar consistencia y estabilidad a estos actores claves, que no se limitan a construir y gestionar viviendas, sino que se encargan de la asistencia integral y social de las personas que viven en el parque público.

Los proveedores sociales han presentado este jueves a la ministra un borrador de regulación que tienen intención de trasladarlo al resto de grupos políticos y que el Ministerio de Vivienda espera que genere un consenso al respecto.

En este sentido, la ministra ha agregado que van a impulsar con estos agentes la tarea de divulgación para que se comprenda esta figura, que ha funcionado en la Unión Europea y tiene tradición en Cataluña, al tiempo que se trabaja con otros sectores que tienen que ser cómplices, como es el caso de la construcción.

La ministra ha insistido en que hay que cambiar el sistema y contar con los proveedores sociales de vivienda, que han sido actores leales a pesar de las crisis y son parte de la solución al problema.

De hecho, los promotores sociales se han incorporado al Plan de Vivienda 2026-2030, que el Gobierno espera llevar al Consejo de Ministros este primer trimestre una vez que reciba el informe del Consejo de Estado para reforzar su seguridad jurídica.

En el encuentro celebrado este jueves con la ministra han participado la presidenta de Habitat3, Carme Trilla; los codirectores de Provivienda Eduardo Rodríguez y Gema Gallardo; el abogado redactor de Alivas, Artur Fornés; la directora de Fundació Salas, Clara Muñoz; el presidente de Fundació Família i Benestar Social (FiBS), Josep M. Puig; el gerente de Cohabitac, Xavier López; y la profesora de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Núria Lambea. EFE