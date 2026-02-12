Espana agencias

Viajeros tren Madrid-Cáceres afectados por accidente en Talavera continuarán por carretera

Madrid, 12 feb (EFE).- Los pasajeros de la línea de ancho convencional de ferrocarril Madrid-Cáceres, cuya circulación se encuentra interrumpida entre Talavera de la Reina y Calera-Chozas por el accidente que se ha producido esta noche con un turismo, continuarán viaje por carretera.

Adif ha informado en X que "ha establecido plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros".

Un hombre ha fallecido en este accidente, que se ha producido esta noche en Talavera de la Reina (Toledo), cuando el turismo en el que viajaba ha sido arrollado por un tren Alvia que circulaba en dirección a Extremadura.

El accidente se ha producido a las 20:11 horas a unos dos kilómetros de la ciudad, en una zona industrial, donde el vehículo jeep en el que viajaba la víctima ha sido arrollado por un tren Alvia que circulaba en la línea de ferrocarril convencional Madrid-Extremadura.

El conductor y único ocupante del vehículo ha muerto, aunque no se tienen más datos de la víctima.

En cambio, no ha habido heridos ente los 206 pasajeros que viajaban en el convoy ni entre sus tripulantes, aunque el tren sigue detenido en el lugar del suceso.

En consecuencia la línea de ancho convencional Madrid-Cáceres se encuentra interrumpida entre Talavera de la Reina y Calera-Chozas según informa Adif.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado bomberos de Talavera de la Reina y una UVI móvil, cuya dotación solo ha podido certificar el fallecimiento del hombre, así como agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Además, el accidente ha afectado a otro tren que circulaba en esta línea, que ha tenido que detenerse a la altura de Oropesa (Toledo), en el que viajan unas 300 personas, han indicado las fuentes del 112. EFE

