Espana agencias

Un estudio de la Universidad de Cádiz sitúa en Jerez el primer partido de fútbol en España

Jesús Sánchez Bonilla

Jerez de la Frontera (Cádiz), 12 feb (EFE).- Un estudio de la Universidad de Cádiz (UCA) ha hallado vestigios del primer partido de fútbol que se jugó en España y lo ubica en 1869 en Jerez de la Frontera, afirmó en una entrevista con EFE el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación del Campus jerezano, Rafael Cano.

Este profesor de la UCA deja claro que esta investigación académica no tiene ánimo de polemizar y que la búsqueda de documentos de mayor antigüedad continúa abierta.

Desde siempre, se ha situado el nacimiento del fútbol en España en Huelva. De hecho, el club decano es el Huelva Recreation Club, el actual Real Club Recreativo de Huelva, cuyo origen se fecha en 1889.

Pero veinte años antes, defiende el profesor Cano, se documenta que en Jerez, el 13 de febrero de 1869, se disputó un partido entre los equipos Jerez Cricket Club y los Oficcers of HMS Endymion, estos últimos marineros llegados en un barco a Cádiz.

Todos los jugadores eran británicos, según publicó días más tarde la gaceta Gibraltar Chronicle sobre un partido que acabó 0-1 para los contendientes de los jerezanos, que contaban en su alineación con futbolistas como Rowland, Marks, Norman, Davies o Ivison y Williams, estos dos últimos apellidos implantados en la ciudad jerezana por una relación vinícola que ha perdurado en el tiempo.

El documento que data el partido de fútbol más antiguo disputado hace más de un siglo y medio, según constata este estudio, se encuentra en los archivos de la Biblioteca Nacional de España y puede consultarse vía digital.

Rafael Cano precisó, en una entrevista con EFE, que la investigación no se ha ceñido “solo a Jerez, sino a toda España” en un trabajo de “muchos meses”, en el que han rastreado documentos de otras poblaciones relacionadas con la presencia británica en tierras hispanas, “como Huelva, Riotinto, Sevilla, Vigo, Linares o Tarragona”, localidades donde también se jugaba al fútbol desde el siglo XIX.

El vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UCA en su Campus de Jerez se mostró contrario a “comentarios" que les "han acusado de chovinistas” y de “tener falta de lucidez”, en su mayoría en las redes sociales, y aclaró que para esta investigación han buscado "en todos los lugares donde pudo nacer” el fútbol en España.

“Y seguimos buscando; todo es revisable en la ciencia y puede aparecer una fecha anterior” en otro sitio, recalcó Cano, quien añadió: "si logramos encontrar un documento más antiguo de otro lugar, se publicará igualmente y le daremos su difusión”.

Para el profesor de la UCA, “desde la sociedad general, a veces no se entiende la aplicación del método científico y que busquemos la objetividad, pero la ciencia es la realidad de las cosas, no lo que queremos”.

La publicación de esta noticia en un rotativo de Gibraltar “da a entender la trascendencia del partido”, afirmó Cano, quien sostuvo que "no era una simple pachanga, se jugó a más de cien kilómetros de distancia” de la colonia británica, donde se hicieron eco de la noticia, y teniendo en cuenta, además, "lo que implicaban las distancias en aquel tiempo".

Este hecho, en su opinión, acentúa el eco de aquel encuentro de fútbol que se disputó con una duración de 80 minutos.

La noticia del Gibraltar Chronicle señala que, junto a aquel 'match' entre Jerez y Endymion, también se jugó un partido de cricket, algo habitual en otros lugares “donde también nació el fútbol como Génova (Italia) o Coimbra (Portugal)”, con los mismos jugadores compitiendo en ambos deportes en una doble sesión que pudo celebrarse en los Llanos de Caulina de la campiña jerezana.

En este punto, el coordinador de la investigación admitió que el lugar exacto de la disputa de aquel encuentro “es una hipótesis”, al no constar la sede concreta donde se jugó el partido en la publicación del rotativo gibraltareño.

Rafael Cano aseguró que aquel partido disputado hace 157 años fue de fútbol y no de rugby. En este último deporte, que tuvo un “origen común” con el balompié, en aquella época los equipos “ya tenían quince o veinte jugadores” y, además, acabó 1-0 “y ese marcador no existe en rugby”.

Para conmemorar el aniversario de este primer encuentro de fútbol documentado en España, en las instalaciones deportivas jerezanas de La Canaleja se jugará este viernes un partido organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

En él se medirán un combinado de dieciocho futbolistas, elegido entre los trescientos alumnos que participan en el campeonato universitario de la UCA en Jerez, con una selección de exjugadores profesionales con trayectoria en Primera y Segunda División.

Este último equipo estará compuesto, entre otros, por Pedro Ríos (Getafe o Levante), Juan Pedro Ramos (Xerez y Numancia), José Luis 'Selu' Zaldívar (Xerez y Córdoba), Julio Pineda (Xerez y Numancia), Manolo Pérez (Cádiz) o Jesús Mendoza, el futbolista que más veces ha vestido la camiseta del Xerez Deportivo, con 459 encuentros. EFE

