Espana agencias

Ucrania critica duramente al COI por la expulsión de uno de sus atletas de los Juegos

Guardar

Kiev, 12 feb (EFE).- Ucrania ha criticado duramente a través de su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de expulsar de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina a un atleta ucraniano por su insistencia en competir con un casco en el que mostraba imágenes de deportistas muertos en la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania en 2022 pese a la prohibición del COI.

"El Comité Olímpico Internacional (COI) no ha vetado sólo a un atleta ucraniano, sino a su propia reputación. Futuras generaciones recordarán esto como un momento vergonzoso", ha escrito en sus redes sociales Sibiga.

El ministro ucraniano ha afirmado también que el atleta expulsado, Vladyslav Heraskevych, "sólo quería conmemorar a otros atletas asesinados en la guerra". "No hay nada incorrecto en eso según ninguna regla ni ética", agregó Sibiga.

El jefe de la diplomacia ucraniana acusó al COI de "traicionar" los valores olímpicos y criticó que permita la participación de atletas rusos aunque lo hagan como deportistas neutrales y no bajo la bandera de su país, como ocurre en Milán Cortina d´Ampezzo debido a las sanciones en vigor del COI a Rusia por haber iniciado la guerra.

Sibiga criticó el argumento ofrecido por el comité para explicar su postura de no permitir a Heraskevych competir con el caso con las fotos de los atletas muertos.

"El COI ha intimidado, faltado al respeto e incluso dado lecciones a nuestro atleta y a otros ucranianos para que callen sobre 'uno de los 130 conflictos que hay en el mundo'", escribió Sibiga.

Un portavoz del COI explicó su posición sobre Heraskevych con la imposibilidad de aludir en las competiciones deportivas a los 130 conflictos que, según dijo, está ocurriendo ahora mismo en el mundo.

El COI ha invocado la prohibición en sus reglamentos de expresiones políticas durante las pruebas como base para el veto al casco del atleta ucraniano. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bajan hasta 2.808 los desalojados en Andalucía y 700 emergencias gestionadas este viernes

Infobae

Registrado un terremoto de 3,8 grados con epicentro en Cortes de la Frontera (Málaga)

Infobae

El Barça es líder con goleada y el Manzanares acaba con la racha de ElPozo

Infobae

0-0. Sergio Herrera frena al Elche y mantiene la racha de Osasuna

Infobae

Restringen la circulación de camiones por la AP-7 en La Jonquera por el fuerte viento

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa