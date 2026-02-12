Ucrania critica duramente al COI por la expulsión de uno de sus atletas de los Juegos

Kiev, 12 feb (EFE).- Ucrania ha criticado duramente a través de su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de expulsar de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina a un atleta ucraniano por su insistencia en competir con un casco en el que mostraba imágenes de deportistas muertos en la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania en 2022 pese a la prohibición del COI.

"El Comité Olímpico Internacional (COI) no ha vetado sólo a un atleta ucraniano, sino a su propia reputación. Futuras generaciones recordarán esto como un momento vergonzoso", ha escrito en sus redes sociales Sibiga.

El ministro ucraniano ha afirmado también que el atleta expulsado, Vladyslav Heraskevych, "sólo quería conmemorar a otros atletas asesinados en la guerra". "No hay nada incorrecto en eso según ninguna regla ni ética", agregó Sibiga.

El jefe de la diplomacia ucraniana acusó al COI de "traicionar" los valores olímpicos y criticó que permita la participación de atletas rusos aunque lo hagan como deportistas neutrales y no bajo la bandera de su país, como ocurre en Milán Cortina d´Ampezzo debido a las sanciones en vigor del COI a Rusia por haber iniciado la guerra.

Sibiga criticó el argumento ofrecido por el comité para explicar su postura de no permitir a Heraskevych competir con el caso con las fotos de los atletas muertos.

"El COI ha intimidado, faltado al respeto e incluso dado lecciones a nuestro atleta y a otros ucranianos para que callen sobre 'uno de los 130 conflictos que hay en el mundo'", escribió Sibiga.

Un portavoz del COI explicó su posición sobre Heraskevych con la imposibilidad de aludir en las competiciones deportivas a los 130 conflictos que, según dijo, está ocurriendo ahora mismo en el mundo.

El COI ha invocado la prohibición en sus reglamentos de expresiones políticas durante las pruebas como base para el veto al casco del atleta ucraniano. EFE

