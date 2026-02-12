Tuchel se blinda hasta 2028 y afronta el Mundial sin ruido externo

Javier Peña Atienza

Londres, 12 feb (EFE).- La renovación de Thomas Tuchel como seleccionador de Inglaterra hasta 2028 responde a una estrategia clara de la Federación Inglesa (FA, por sus siglas en inglés) de eliminar cualquier foco de especulación antes y durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico alemán, que finalizaba contrato tras la cita mundialista, amplió su vínculo por dos temporadas más y dirigirá también a los 'Tres Leones' en la Eurocopa de 2028, que se disputará en Reino Unido e Irlanda.

Sin embargo, la renovación no despeja los desafíos deportivos con la gestión de figuras clave como Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold, la competencia interna y la necesidad de mantener la solidez mostrada en la fase de clasificación marcarán el rumbo de un equipo que vuelve a presentarse como candidato.

La lección de Southgate de no renovar antes de un gran torneo

La decisión contrasta con la postura que en su día defendió Gareth Southgate cuando el exseleccionador inglés entre el 2016 y 2024, rechazó la oferta de renovación de la FA al considerar que firmar un nuevo contrato en la antesala de una cita importante añade una presión innecesaria sobre el equipo.

Southgate explicó en varias ocasiones que esa situación ya se había vivido con Fabio Capello, seleccionador de Inglaterra entre 2008 y 2012, cuya renovación previa a un gran torneo acabó generando un entorno de exigencia extrema que terminó afectando al rendimiento de jugadores y cuerpo técnico.

Un inicio complejo para Tuchel en Inglaterra

Desde su llegada en enero de 2025, Tuchel ha tenido que atravesar un inicio marcado por la desconfianza de parte del entorno al ser el tercer seleccionador extranjero de la historia de Inglaterra, tras Sven-Göran Eriksson y Fabio Capello.

El alemán fue cuestionado incluso por si cantaría el himno "God Save the King" o por no residir de forma permanente en el país, acusado de no acudir con regularidad a partidos de la Premier League y llegó a soportar bromas como la del exentrenador Harry Redknapp, que le calificó de "espía" por su nacionalidad.

Resultados sólidos y clasificación impecable

En el plano deportivo, Inglaterra ha respondido con hechos ya que bajo la dirección de Tuchel, Inglaterra se convirtió en la primera selección europea en clasificarse para el Mundial de 2026, firmando una fase de clasificación perfecta con pleno de victorias, 18 goles a favor y ninguno en contra.

La selección inglesa ha extendido su racha invicta en eliminatorias mundialistas hasta los 37 partidos y ha mostrado una notable solidez defensiva liderada por Jordan Pickford, y en ataque, Harry Kane sigue siendo el gran referente, con seis goles en la fase de clasificación.

El gran dilema con la gestión de Jude Bellingham

Uno de los principales retos de Tuchel de cara al Mundial es la gestión de Jude Bellingham, que ha vivido un año irregular con la selección, marcado por lesiones y decisiones técnicas que le dejaron fuera de algunas convocatorias clave.

El alemán llegó a generar polémica al afirmar que la madre del jugador consideraba "repulsiva" su actitud sobre el terreno de juego, declaraciones por las que posteriormente pidió disculpas al futbolista.

Bellingham se perdió una convocatoria por lesión de hombro y otra por decisión técnica, y ahora vuelve a estar de baja desde el 1 de febrero por una rotura del músculo semitendinoso que le mantendrá un mes fuera.

La prensa inglesa ha criticado que no se aprovechara su presencia para reforzar la cohesión del grupo, especialmente teniendo en cuenta la competencia interna con futbolistas como Morgan Rogers, Cole Palmer y Phil Foden.

Trent Alexander-Arnold, en una situación límite

Otro frente abierto es el de Trent Alexander-Arnold porque el lateral atraviesa un momento complicado en su primera temporada en el Real Madrid, lastrado por las lesiones y la falta de continuidad.

Solo ha disputado 23 minutos con Inglaterra desde octubre de 2024 y no ha sido incluido en las dos últimas convocatorias: una por decisión técnica y otra por problemas físicos, y en el conjunto blanco, volvió a tener minutos frente al Valencia después de perderse los últimos quince partidos por lesión.

La competencia en el lateral derecho, con Reece James, Tino Livramento y Djed Spence, reduce sus opciones a menos de un año del Mundial, en el que corre serio riesgo de quedarse fuera.EFE