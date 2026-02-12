The Prodigy, Speedy J, Metrika y otras 60 actuaciones completan el cartel de Sónar 2026

Barcelona, 12 feb (EFE).- La banda británica The Prodigy, el proyecto de improvisación de Speedy J, el DJ australiano Dom Dolla, la española Metrika y otras 60 actuaciones se suman a Kelis, Skepta, Charlotte de Witte, Amelie Lens o Cabaret Voltaire en la programación del Sónar 2026.

Así, según informa este jueves la organización del festival, que se celebrará del 18 al 20 de junio en Barcelona, el SonarVillage acogerá las actuaciones de MALUGI b2b Benwal, Cormac, Carlita, Kilopatrah Jones, LOVEFOXY, Lady Shaka b2b Tash LC, Loli Zazou, Arthi y Nimino.

En este mismo espacio también se podrán ver las sesiones afrohouse de la brasileña Maz y de la ecuatoguineana Afri K y los shows de Mina & Bryte, Undo, Arp Frique & The Perpetual Singers, Ketiov & Fernanda Arrau y CARBS.

Por su parte, el escenario de SonarClub acogerá el debut en el festival del legendario grupo británico The Prodigy, un lugar que contará también con cuatro grandes shows audiovisuales a cargo de cuatro de las grandes figuras del 'clubbing'.

Así, el aclamado espectáculo tech-house del australiano Dom Dolla y la gran producción AV de la estadounidense Sara Landry se suman a Charlotte de Witte, que presentará su reciente álbum homónimo con nuevo show audiovisual, y a Amelie Lens, que aterrizará en el festival con 'AURA', un nuevo concepto centrado en las sombras, la luz, el movimiento y la energía.

Además, las distintas facetas de la música techno también estarán representadas por la nueva referencia ucraniana Daria Kolosova y el techno psicodélico y hard groove de los griegos ANNĒ & Sera J.

El escenario de SonarCar quedará bajo el control absoluto del neerlandés Speedy J y su concepto 'STOOR', un proyecto de improvisación en formato 360º para el que contará con cuatro invitados diferentes cada día.

El festival también ha anunciado la incorporación al SonarHall de la selectora local Oriana, de la leyenda del sonido clásico de los 80 The Hacker, del gigante neerlandés del acid techno Reinier Zonneveld, del grupo estadounidense de rock experimental YHWH Nailgun o de la española Beatrix Weapons, entre otros muchos nombres.

La propuesta de SonarHall se cerrará en las noches del viernes y el sábado con dos de las marcas más influyentes de la escena queer en el mundo del 'clubbing': por un lado, BULTO, versátil colectivo de Bogotá que contará con Amanda Mussi, Nina GGG y JESUZ X b2b NE/RE/A, y por el otro, Glitterbox, legendaria fiesta de música house y disco nacida en 2015 bajo el paraguas de Defected Records.

Metrika, una de las artistas urbanas más relevantes del momento en España, debutará en SonarPark con su sonido trap, reggaetón y punk y sus rimas directas y cargadas de sexualidad, empoderamiento y salud mental.

En ese mismo espacio también se verá a PETERBLUE, Ciara Cuvé, Migal, Alba Franch, Cutemobb, GlorySixVain, Miss Bashful, La Sofy, Perra Inmunda, Fucknormal o Tedesco.

Finalmente, SonarLab estrenará una nueva estructura en su pista de baile, por la que pasarán nombres como Goldie, Doc Scott, Nia Archives, Amaliah b2b Pangaea, Addison Groove, ⌭ ICEMORPH ⌬, Olivia Babe, FJAAK x Kittin, SALOME, Akua, Wata Igarashi, DJ MARIA, ISA, Danielle y Ryan Elliott.

Las entradas para Sónar 2026 ya están disponibles en la página web del festival. EFE

