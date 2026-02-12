Siguen hospitalizados 9 heridos en el accidente de Adamuz

Córdoba, 12 feb (EFE).- Nueve heridos en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresados en hospitales andaluces, sin que se haya registrado ningún alta en las últimas horas.

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de los nueve ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y de los ocho adultos uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.

En planta hay tres ingresados en el Reina Sofía, otros dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Hospital Infanta Elena de la capital onubense y otro en el Vithas Málaga.

A raíz del accidente se ha atendido en los centros sanitarios andaluces a 126 personas, cinco de ellos niños, se han producido 116 altas, y una persona falleció en la UCI del Reina Sofía de Córdoba, lo que elevó a 46 los muertos en el accidente ferroviario. EFE