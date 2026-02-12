Espana agencias

Segundo herido grave por el viento en Cataluña, en Sant Pau de Segúries (Girona)

Barcelona, 12 feb (EFE).- Una segunda persona ha resultado herida de gravedad debido al temporal de viento extremo que azota Cataluña, concretamente, en este caso, en Sant Pau de Segúries (Girona), que se suma al voluntario de Protección Civil de la Generalitat que también ha sufrido lesiones graves en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Esta segunda persona herida de gravedad a consecuencia del temporal de viento es un empleado que estaba trabajando en una obra en una calle de Sant Pau de Segúries, cuando le ha caído un muro, según han informado a EFE fuentes de Bombers de la Generalitat.

Efectivos de los bomberos le han hecho un torniquete de emergencia en el lugar del accidente, y posteriormente el trabajador ha sido trasladado por el personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al Hospital Josep Trueta de Girona.

A primera hora de esta mañana, otra persona ha sufrido también heridas de gravedad en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), en concreto, un voluntario de Protección Civil de la Generalitat que se encontraba con otros miembros del voluntariado de este organismo retirando árboles de la vía pública, cuando le ha caído encima otro.

Esta persona con heridas graves ha sido evacuada hasta el Hospital de Bellvitge. En este incidente, otros tres voluntarios han resultado heridos de carácter leve, dos de ellos trasladados a hospitales, uno al de Bellvitge y el otro al de Sant Boi.

Además, otra persona ha resultado herida leve a primera hora de esta mañana en Vilassar de Mar (Barcelona) por la caída de un muro, con lo que se elevan a seis, por el momento, los heridos en el temporal de viento en Cataluña, dos de ellos graves. EFE

