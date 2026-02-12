Se hunde parte de la CC-428 entre Berzocana y Logrosán (Cáceres) con un vehículo atrapado

Plasencia, 12 feb (EFE).- La carretera CC-428, en el tramo que une las localidades cacereñas de Berzocana y Logrosán, permanece cortada al tráfico tras producirse un desprendimiento de la calzada en el punto kilométrico 7,500 que ha causado un gran socavón en el que ha caído un vehículo.

Según ha informado la Guardia Civil, la ocupante del turismo ha sido rescatada y trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica.

El suceso ha ocurrido sobre las 7:25 horas de este jueves por causas que se están investigando.EFE

