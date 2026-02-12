Sarabia: “Ahora mismo tenemos menos puntos que juego”

Elche (Alicante), 12 feb (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, afirmó este jueves, que su equipo cuenta actualmente “con menos puntos que juego” y añadió que no existe tanta diferencia entre el conjunto de la primera vuelta y el actual a pesar de la mala dinámica de resultados.

El preparador vasco confió en cambiar la dinámica este viernes ante Osasuna, en un partido que calificó como “duro” al estar el rival “en su mejor momento de resultados”.

“Estamos preparados y con ganas. Mañana se verá a ese equipo enérgico, con rabia y con ganas de enchufar a la afición”, dijo en rueda de prensa el técnico del Elche, que aseguró no estar preocupado por la dinámica de resultados.

“Este equipo no ha tocado el descenso y es una barbaridad. Podemos tocarlo y hay que estar preparado”, avisó Sarabia, que espera un Osasuna “con energía y convencido”.

“Está en ese punto de saber sufrir y a partir de la convicción gana los partidos. Vamos a necesitar poner esa chispa y energía. No puedo asegurar el resultado, pero estoy convencido de que desde el principio se va a notar que estamos metidos y vamos a conectar con el público”, argumentó.

Sarabia explicó sus declaraciones tras la derrota en Anoeta, cuando comentó que la Real Sociedad competía con “bazokas y tanques” mientras el Elche lo hacía con “tirachinas”.

“Si alguien no lo entiende igual es por no querer mirar la realidad. La Real lleva en este siglo más de veinte años en Primera, muchos de ellos jugando en Europa. Y lo mismo Osasuna. Es una obviedad que hay mucha diferencia y tiene mérito lo que estamos haciendo muchos equipos, no sólo el Elche”, explicó.

El vasco indicó que la mayoría de la afición del Elche se siente “orgullosa” de cómo juega su equipo “porque aunque somos de los pequeños competimos en cualquier campo”, pero admitió que hay que corregir detalles, como evitar las transiciones de los rivales tras las pérdidas.

“En un modelo de finura e inteligencia, a veces hay cosas que dejamos de lado”, señaló en referencia a parar a los rivales con falta.

Sarabia no quiso polemizar con el dato de que al Elche sólo le han pitado un penalti a favor en la Liga y aseguró que su equipo tiene jugadores en la plantilla “con experiencia, personalidad y jerarquía” para saber manejar los finales de los partidos.

“El fútbol es para listos, pero no para tramposos. No les voy a decir a mis jugadores que se tiren en el área o que pierdan tiempo”, apostilló el entrenador, que no descartó, tras tres derrotas consecutivas, un relevo en la portería del Elche ante Osasuna. EFE

