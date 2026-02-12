Espana agencias

Sánchez evita la queja directa a Meloni por la reunión de líderes previa a la cumbre a la que no fue invitado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, han mantenido una charla este jueves en los márgenes de la cumbre de líderes europeos que se celebra en Bélgica, pero no han mencionado el encuentro previo organizado por Berlín y Roma que ha molestado a España.

"En el curso de la charla, el presidente Sánchez no ha planteado cuestión alguna en relación a la falta de invitación a la reunión de coordinación que tuvo lugar por la mañana", han informado fuentes del Gobierno italiano consultadas por Europa Press.

Las fuentes han aclarado que los dos mandatarios han tenido "ocasión de charlar en los márgenes" del "retiro" de jefes de Estado y de Gobierno europeos que tiene lugar en el castillo de Alden Biesen, en el este de Bélgica, cerca de la frontera con Países Bajos.

El Palacio Chigi reacciona así a las informaciones previas sobre que España había trasladado su malestar a Italia por convocar --junto a Alemania y Bélgica-- una reunión previa a la cumbre informal a 27 sobre competitividad. Fuentes de Moncloa matizan que los canales entre los Estados miembro son múltiples y habituales, aunque no aclaran cuál fue el elegido esta vez para hacer llegar a Italia su descontento.

Fuentes del Gobierno español explicaron entonces que, a ojos de España, este tipo de iniciativas "minan" los principios básicos de la Unión Europea y alejan las soluciones en lugar de acercarlas.

El cónclave que ha molestado a España fue promovido por el canciller alemán, Friedrich Merz, de la mano de la primera ministra italiana y del primer ministro belga, Bart de Wever, aunque por el momento sólo ha trascendido que el Gobierno se haya quejado a Italia.

La reunión a la que no fue invitado Sánchez, sí contó con la participación de un total de 19 líderes, incluido el francés Emmanuel Macron, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

