Rubi: "El Andorra tiene una idea de juego muy definida"

Almería, 12 feb (EFE).- Joan Francesc Ferrer 'Rubi', entrenador de la UD Almería, destacó que el Andorra, su próximo rival en el Stadium almeriense, "tiene una idea de juego muy definida, con muchos recursos para atacar, con mucha valentía y mucha personalidad", lo que lo convierte en "un equipo muy diferente a lo que está clasificado abajo".

"Es el equipo que más posesión de la Liga tiene y lo ha hecho contra todo el mundo porque es su idea de juego y porque es lo que propone", dijo sobre el Andorra Rubi, quien señaló que su equipo "va a querer la pelota y va a querer presionar".

El preparador profundizó en la estructura ofensiva del Andorra y en su amenaza constante, ya que "empiezan y acaban jugadas, empieza el portero y acaba la jugada, son muy rápidos y es el equipo más regateador de la liga", aunque "también tienen sus debilidades, quizá más en la faceta defensiva y ahí se les puede hacer daño".

"Los partidos sin sufrir van a ser uno de vez en cuando. Lo que nos toca es sufrir, intentar pasar esos ratos que no podemos ser mejor que el rival con pelota e intentar aumentar los minutos que dominamos más nosotros y que atacamos más", consideró el técnico, consciente de estar "en un momento de liga importantísimo" y en el que "si estás arriba podrás pelear esas dos plazas".

Incidió en que lo importante es "la continuidad" en lo que hacen bien y "aprovechar los puntos débiles del Andorra" como hoja de ruta hacia la victoria en el partido correspondiente a la vigésima sexta jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División). EFE

