Regresa la nieve en cotas bajas, desde 400-600 metros el sábado en el tercio oriental

Madrid, 12 feb (EFE).- Tras un leve intervalo sin nevadas y con temperaturas más altas de lo normal para la época favoreciendo deshielos y aumento de caudales, la nieve regresará a cotas bajas desde 400-600 metros el sábado en el tercio oriental por la nueva borrasca Oriana, que dejará además fuertes vientos, lluvias y temporal marítimo desde mañana.

El sábado nevará en las montañas, alto Ebro y oeste de la meseta norte, sin descartarse en otras zonas aledañas, por "una masa de origen polar" que hará descender la cota hasta 600/900 metros en la península e incluso hasta 400/600 metros en el tercio oriental al final del día, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El viernes nevará en los principales entornos de montaña, desde cotas en torno a 1.300/1.500 metros bajando a 1.100/1.400 metros en la mitad sur peninsular, hasta 700/1.000 metros en el noroeste y a 900/1.200 metros en el resto.

El viernes y sábado la borrasca Oriana provocará rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas.

"Puede ser, al menos, por unos días la última borrasca de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre", según ha informado la Aemet en la red social X.

Se prevé alcanzar rachas de viento muy fuertes además el sábado en la mitad oriental, Baleares y en montañas de la occidental, sin descartar que sean huracanadas en Pirineos, el Ampurdán y el Bajo Ebro.

Entretanto, este jueves los restos de un frente asociado a la borrasca Nils seguirán sacudiendo a la península y Baleares, con el País Vasco en alerta roja (peligro extraordinario) por olas de hasta 10 metros y asimismo en amarillo (peligro bajo) dicha comunidad por fuertes vientos.

Al País Vasco se suman con avisos naranjas (peligro importante) o amarillos otras catorce comunidades; solo se libran Canarias y Extremadura por las alertas que afectan al resto del país por fuertes vientos, lluvias, oleaje y deshielos. EFE

