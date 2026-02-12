PSOE defiende la ley de multirreincidencia: la seguridad no es exclusivamente de derechas

Madrid, 12 feb (EFE).- El portavoz de Justicia del PSOE, Paco Aranda, ha defendido su apoyo a la ley contra la multirreincidencia frente a las críticas de los partidos de izquierdas y ha afirmado que la política de seguridad no es exclusivamente de derechas, sino que "se puede hacer seguridad desde la izquierda".

"Este Gobierno es un ejemplo de cómo se puede hacer política de seguridad desde la izquierda", ha señalado Aranda en declaraciones a los medios tras la votación de la proposición de Ley sobre multirreincidencia, que este jueves ha salido adelante en el Congreso con los votos de PSOE, PP, Vox y PNV.

La iniciativa ha sido duramente criticada por los tradicionales socios de Gobierno (Sumar, Podemos y Bildu), que han advertido de que no servirá para resolver el problema de la multirreincidencia, pero sí dará "una inmensa proyección a ideas fascistas".

Preguntado por las críticas de estos partidos, Aranda ha opinado que "no tienen razón" y que se trata de una demanda histórica de los alcaldes que están a pie de calle y que vienen reclamando una respuesta.

Además, ha celebrado el acuerdo entre el Ministerio de Justicia y ERC para aumentar la planta judicial en Cataluña en 90 jueces más en 2027 y complementar las 91 plazas creadas este año vía real decreto.

Se trata -a su juicio- de una medida importante para agilizar todos los procesos.

Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, se ha felicitado por la aprobación de esta ley gracias a la que, los ladrones "que campan" por Cataluña y que antes, al ser detenidos, entraban por una puerta y salían por otra, ahora "entrarán por una puerta, pero ya no saldrán".

Y ha agradecido el trabajo de los alcaldes de distintas localidades catalanas que han acudido al Congreso y que desde hace años ya reclamaban que se abordara la multirreincidencia, una ley -ha dicho- que el PSOE ha tenido bloqueada todo este tiempo.

"Lo que hemos hecho es mirar a la cara al problema sin populismos, sin demagogias y sin crear alarmismos", ha dicho a los medios la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, que se ha mostrado convencida de que había que hacer frente a esta necesidad, una petición de la ciudadanía vasca.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y PNV, la proposición de ley de Junts para combatir la multirreincidencia, una norma que busca aumentar el castigo de los pequeños hurtos y que ha contado con el voto en contra de la mayoría de los socios de Gobierno. EFE