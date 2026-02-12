Espana agencias

PSOE defiende la ley de multirreincidencia: la seguridad no es exclusivamente de derechas

Guardar

Madrid, 12 feb (EFE).- El portavoz de Justicia del PSOE, Paco Aranda, ha defendido su apoyo a la ley contra la multirreincidencia frente a las críticas de los partidos de izquierdas y ha afirmado que la política de seguridad no es exclusivamente de derechas, sino que "se puede hacer seguridad desde la izquierda".

"Este Gobierno es un ejemplo de cómo se puede hacer política de seguridad desde la izquierda", ha señalado Aranda en declaraciones a los medios tras la votación de la proposición de Ley sobre multirreincidencia, que este jueves ha salido adelante en el Congreso con los votos de PSOE, PP, Vox y PNV.

La iniciativa ha sido duramente criticada por los tradicionales socios de Gobierno (Sumar, Podemos y Bildu), que han advertido de que no servirá para resolver el problema de la multirreincidencia, pero sí dará "una inmensa proyección a ideas fascistas".

Preguntado por las críticas de estos partidos, Aranda ha opinado que "no tienen razón" y que se trata de una demanda histórica de los alcaldes que están a pie de calle y que vienen reclamando una respuesta.

Además, ha celebrado el acuerdo entre el Ministerio de Justicia y ERC para aumentar la planta judicial en Cataluña en 90 jueces más en 2027 y complementar las 91 plazas creadas este año vía real decreto.

Se trata -a su juicio- de una medida importante para agilizar todos los procesos.

Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, se ha felicitado por la aprobación de esta ley gracias a la que, los ladrones "que campan" por Cataluña y que antes, al ser detenidos, entraban por una puerta y salían por otra, ahora "entrarán por una puerta, pero ya no saldrán".

Y ha agradecido el trabajo de los alcaldes de distintas localidades catalanas que han acudido al Congreso y que desde hace años ya reclamaban que se abordara la multirreincidencia, una ley -ha dicho- que el PSOE ha tenido bloqueada todo este tiempo.

"Lo que hemos hecho es mirar a la cara al problema sin populismos, sin demagogias y sin crear alarmismos", ha dicho a los medios la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, que se ha mostrado convencida de que había que hacer frente a esta necesidad, una petición de la ciudadanía vasca.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y PNV, la proposición de ley de Junts para combatir la multirreincidencia, una norma que busca aumentar el castigo de los pequeños hurtos y que ha contado con el voto en contra de la mayoría de los socios de Gobierno. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Transportes ejecuta 66 de las 150 obras previstas en carreteras por 905 millones

Infobae

Carlos Ares, Zahara, Bebe y Kiko Veneno, en el Festival Miramar Gauak de San Sebastián

Infobae

Page dice que Felipe González es de las personas "que más quiere al PSOE" y cuando haya que decidir "su cariño aflorará"

Emiliano García-Page manifestó su confianza en que el afecto de Felipe González por el partido se evidenciará en el futuro, pese a las diferencias con la dirección y la decisión de abstenerse en las próximas votaciones, según destacó en Toledo

Page dice que Felipe González

El PSOE salda con cinco derrotas el primer Pleno del Congreso del nuevo periodo ordinario de sesiones

Fracasa el partido a la hora de aprobar propuestas clave, recibiendo rechazos de sus propios aliados, quienes se alinean con la oposición. La formación permanece aislada política y legislativamente tras perder el respaldo incluso en asuntos considerados prioritarios

El PSOE salda con cinco

El buque Furor ofrece seguridad a la flota pesquera española en aguas de África occidental

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa