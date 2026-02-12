Espana agencias

Nueve vuelos desviados y 79 cancelados en Barcelona por el temporal de viento

Guardar

(Actualiza con nuevas cifras la EC4160)

Barcelona, 12 feb (EFE).- El temporal de viento ha obligado a desviar ya nueve vuelos que tenían que aterrizar en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat hacia aeródromos alternativos hasta esta hora, mientras que las aerolíneas han anunciado 79 cancelaciones, una cifra que puede ir subiendo a lo largo del día.

Según los últimos datos facilitados por Aena, el gestor aeroportuario, las fuertes rachas de viento han llevado a desviar la mayoría de estos vuelos al aeródromo de Madrid, aunque también se han redirigido algunos a los de Girona y Valencia.

De momento, el Aeropuerto de Barcelona ha operado un total de 107 vuelos.

Las mismas fuentes han apuntado que el viento obliga a hacer revisiones constantes de las pistas para garantizar que no hay objetos que hayan sido arrastrados hasta allí, lo que puede llevar a operar en ocasiones en pista única.

Esta restricción puede provocar retrasos en las salidas y llegadas de aviones.

Pese a estas limitaciones operativas, Aena asegura que una sola pista permite absorber todo el tráfico previsto.

Este jueves, el número de operaciones programadas en el aeropuerto catalán es de 877. EFE

(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Morant recuerda a Guardiola que la noche electoral estaba "feliz" con el voto a la derecha

Infobae

El juez deja en libertad al hombre que mató de un puñetazo a un joven vallisoletano

Infobae

El PSOE de Castilla y León mantiene que gobierne el más votado, pero con un acuerdo previo

Infobae

Covite denuncia un nuevo tercer grado "fraudulento" concedido al preso de ETA Asier Arzalluz "sin arrepentimiento"

Representantes del colectivo de víctimas reclaman que la fiscalía actúe frente al nuevo beneficio penitenciario otorgado a Arzalluz Goñi, sostienen que carece de señales de arrepentimiento y advierten sobre el riesgo de impunidad para los atentados de ETA

Covite denuncia un nuevo tercer

Hisatsune y Bhatia comparten el liderato en Pebble Beach tras la segunda jornada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa