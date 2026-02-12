Nueve vuelos desviados y 79 cancelados en Barcelona por el temporal de viento

(Actualiza con nuevas cifras la EC4160)

Barcelona, 12 feb (EFE).- El temporal de viento ha obligado a desviar ya nueve vuelos que tenían que aterrizar en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat hacia aeródromos alternativos hasta esta hora, mientras que las aerolíneas han anunciado 79 cancelaciones, una cifra que puede ir subiendo a lo largo del día.

Según los últimos datos facilitados por Aena, el gestor aeroportuario, las fuertes rachas de viento han llevado a desviar la mayoría de estos vuelos al aeródromo de Madrid, aunque también se han redirigido algunos a los de Girona y Valencia.

De momento, el Aeropuerto de Barcelona ha operado un total de 107 vuelos.

Las mismas fuentes han apuntado que el viento obliga a hacer revisiones constantes de las pistas para garantizar que no hay objetos que hayan sido arrastrados hasta allí, lo que puede llevar a operar en ocasiones en pista única.

Esta restricción puede provocar retrasos en las salidas y llegadas de aviones.

Pese a estas limitaciones operativas, Aena asegura que una sola pista permite absorber todo el tráfico previsto.

Este jueves, el número de operaciones programadas en el aeropuerto catalán es de 877. EFE

