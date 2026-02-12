Espana agencias

Mónica García desdeña el recurso de Ayuso: "Los tribunales se la van a llevar a ella"

Madrid, 12 feb (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha desdeñado este jueves un posible recurso a la ley de gestión sanitaria de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha añadido que cree que "los tribunales se la va a llevar a ella más pronto que tarde por tejemanejes y malversación de fondos públicos con la sanidad pública".

En una entrevista en el programa 'La hora de La 1', la ministra ha remarcado que precisamente "uno de los factores que hablan bien" del anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios aprobado por el Consejo de Ministros este martes es el anuncio de un recurso de por parte de la Comunidad de Madrid en caso de que se apruebe en el Congreso.

Además, ha insistido en que para entender "de qué va esta ley" deben escucharse los audios del consejero delegado de Ribera Salud -en los que pide poner pacientes en lista de espera en un hospital para subir la rentabilidad-. "Con la salud no se juega y no se puede anteponer el negocio obsceno", ha dicho García.

En este sentido, también ha sacado a colación la información de elDiario.es que señala que la comunidad madrileña habría perdonado 71 millones de euros a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes.

"Es una ley de sentido común y que no invalida otras modalidades de conciertos público-privados que son sanos, no tienen el ánimo de lucro y el negocio por delante", ha insistido la ministra.

En concreto, preguntada por los casos en los que se va a permitir que un hospital público pase a ser gestionado por una empresa privada, ha recordado que lo primero que se tiene que demostrar es que una comunidad no tiene los recursos públicos suficientes para hacerse cargo de una población o de una asistencia sanitaria.

"Hemos visto durante todos estos años esa forma aleatoria y errática de hacer gestión privada de nuestro sistema público, sin ningún tipo de fundamento", ha dicho.

Lo segundo tiene que demostrarse es que "es sostenible y que no es lesiva para el sistema público".

Además, ha subrayado que "la privatización de la sanidad tiene consecuencias en la mortalidad, las infecciones y la baja calidad que se le da a los pacientes", y se tiene que demostrar también que no ocurrirá así.

"A partir de ahora se le pone muy difícil, cuando no casi imposible, poder hacer un nuevo modelo Quirón o un nuevo modelo Ribera Salud o un nuevo Alzira", ha concluido sobre algunos modelos de privatización puestos en marcha en España en los últimos años. EFE

