Lucas Eguibar: Estas cosas pueden pasar, pero él (Nathan Pare) sabe que no se puede

Livigno (Italia), 12 feb (EFE).- El español Lucas Eguibar, campeón mundial de boardercross en 2021 y ganador de la Copa del Mundo de esa disciplina del snowboard seis años antes, que quedó eliminado -al caerse, por culpa del estadounidense Nathan Pare-, en los cuartos de final de la prueba de esa disciplina de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), declaró este jueves en Livigno que "estas cosas pueden pasar, pero" que "él tiene que saber que eso no se puede hacer".

Eguibar -que el pasado festejó su 32 cumpleaños en Livigno- fue tercero en su ronda de cuartos -la segunda-, que ganó el francés Loan Bozzolo por delante de su compatriota Jonas Chollet, después de que el estadounidense Nathan Pare, primero en meta en esa ronda, fuera considerado culpable de la caída del campeón donostiarra y re-clasificado en cuarta posición, por lo que también quedó eliminado.

"Sé que estas cosas pueden pasar, pero estoy cabreado porque somos profesionales, sabemos lo que estamos haciendo y él tiene que saber que eso no se puede hacer así", afirmó 'Luki', nacido en San Sebastián, asimismo doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017, con cinco triunfos en la Copa del Mundo, en la que cuenta 18 podios y que sufrió este infortunio en la que ha sido su cuarta participación olímpica.

"De hecho, en la curva tres yo pude haber hecho lo mismo; pero no lo he hecho, primero porque es ilegal; y segundo, porque no me gusta competir así", comentó Eguibar tras una prueba en la que el austriaco Alessandro Hämmerle -al que el campeón vasco derrotó en el Mundial de Ider Fjäll (Suecia) hace cinco años- revalidó el título olímpico.

"Él hizo todo lo contrario. No sé qué decir. Pero no me gustó lo que hizo", manifestó en Livigno Lucas Eguibar, al que el indeseado resultado de este jueves no aparta de ser una de las figuras más brillantes de toda la historia del deporte invernal español. EFE

