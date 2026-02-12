Espana agencias

LIV suaviza su crítica al Ránking Mundial y agradece entrar "en la familia del golf"

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El director general de LIV, Scott O'Neil, aseguró este jueves que "están muy agradecidos de ser recibidos oficialmente en la familia del golf" una vez que el Ránking Mundial Oficial de Golf (OWGR, por sus siglas en inglés) ha empezado a otorgar puntos a los diez primeros clasificados de los torneos del circuito financiado por Arabia Saudí.

El mensaje de O'Neil suaviza la queja que LIV expresó el 4 de febrero cuando el OWGR comunicó que la liga saudí empezaría a computar de forma parcial en la clasificación de los mejores golfistas del mundo a partir del primer torneo de la temporada disputado en Riad.

“Limitar los puntos sólo a los diez primeros finalistas perjudica desproporcionadamente a los jugadores que constantemente rinden a un alto nivel", señaló LIV en el comunicado de la pasada semana.

El máximo directivo de la liga saudí evitó reproducir las críticas en una rueda de prensa ofrecida este jueves en Adelaida (Australia), segunda parada del calendario de LIV, y se limitó a expresar su agradecimiento por la inclusión en el ránking.

"Estamos muy agradecidos de ser recibidos oficialmente en la familia del golf. Eso es lo primero y más importante (...) Haber llegado a ese punto es un gran reconocimiento a lo que LIV Golf ha construido, está construyendo y hacia dónde se dirige en el futuro. Es un gran paso adelante", enfatizó O'Neil.

A su juicio, el objetivo de la liga saudí, nacida en 2022, es asegurar que "la mayor cantidad posible de jóvenes talentos, superestrellas consolidadas y veteranos de sólida trayectoria tengan la oportunidad de jugar en el escenario más importante del mundo: los cuatro 'majors'".

Algunos jugadores de la competición financiada por Arabia Saudí, como los españoles Jon Rahm y Sergio García, han convenido en que entrar en el ránking es positivo, aunque no consideran justo que sólo puntúen los diez primeros clasificados de cada prueba al observar un trato discriminatorio respecto a otros circuitos, como el PGA Tour estadounidense o el DP World Tour europeo.

Preguntado si va a seguir presionando para que en 2027 se amplíe el número de jugadores de LIV que sumen puntos, el directivo estadounidense respondió: "He aprendido con el tiempo que, a veces, las mejores negociaciones son entre bastidores y no delante de las cámaras. En este momento, estamos públicamente muy agradecidos por nuestra posición". EFE

