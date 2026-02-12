La Vuelta a Murcia parte de Cartagena con previsión de vientos de 90 kilómetros por hora

Murcia, 12 feb (EFE).- La cuadragésima sexta Vuelta Ciclista a la Región de Murcia parte este viernes de Cartagena a Yecla en su primera etapa con vientos de hasta 90 kilómetros por hora, previstos en la víspera de la segunda y última, Murcia-Santomera, y 133 ciclistas de 19 equipos.

A las 11.30 horas se corta la cinta para recorrer 178,5 kilómetros, con llegada esperada sobre las 15.45 horas.

Los abanicos pueden ser protagonistas y resultar decisivos al quedar cortados muchos ciclistas en ellos; a ello se suma que, a pocos kilómetros de la llegada, estará la subida al alto Virgen del Castillo.

El sábado son 178,7 kilómetros, que incluyen un paso por el alto Collado Bermejo, techo de la prueba, y poco antes de la llegada por la Cresta del Gallo, puerto de montaña de tercera categoría en el Parque Natural de El Valle-Carrascoy.

Corren los equipos de la máxima categoría Astana, Soudal, Lotto, Barhein, Emiratos Árabes Unidos y Movistar, así como los otros cuatro españoles que no la tienen: Burgos, Caja Rural, Euskadi y Kern Pharma, junto a Pinarello, Total Energie, Unibet, Flanders, Modern Aventure, Bardiani, Potrolike y Lucky Sport y la selección española sub-23. EFE

