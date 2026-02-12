La primera etapa es cancelada por el temporal y la prueba empezará el 24 de febrero

Jaén, 12 feb (EFE).- La organización de la Andalucía Bike Race anunció este jueves que ha suprimido por los efectos del temporal la primera etapa en Granada, fijada para el 23 de febrero, por lo que la competición empezará el 24 de este mes en tierras granadinas con un formato de cinco jornadas en vez de las seis previstas.

Los responsables de la prueba justificaron esta decisión debido a las “circunstancias meteorológicas extremas y excepcionales de los últimos días, por lo que nos vemos obligados a cancelar la etapa del día 23 por motivos de seguridad una vez consensuado con las autoridades”.

Igualmente, la organización confirmó que la contrarreloj del martes 24 de febrero, con la que empezará la prueba, se mantendrá, aunque se realizarán algunas adaptaciones al recorrido.

Como sucedió en 2025, la Andalucía Bike Race se disputará en las provincias de Granada, Jaén, que acogerá la competición los días 25 y 26 de febrero, y Córdoba, con el tramo final, las jornadas del 27 y 28.

La etapa cancelada tenía un recorrido de 64 kilómetros para recorrer el centro de Granada y poblaciones cercanas. EFE

