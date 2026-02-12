Espana agencias

La primera etapa es cancelada por el temporal y la prueba empezará el 24 de febrero

Guardar

Jaén, 12 feb (EFE).- La organización de la Andalucía Bike Race anunció este jueves que ha suprimido por los efectos del temporal la primera etapa en Granada, fijada para el 23 de febrero, por lo que la competición empezará el 24 de este mes en tierras granadinas con un formato de cinco jornadas en vez de las seis previstas.

Los responsables de la prueba justificaron esta decisión debido a las “circunstancias meteorológicas extremas y excepcionales de los últimos días, por lo que nos vemos obligados a cancelar la etapa del día 23 por motivos de seguridad una vez consensuado con las autoridades”.

Igualmente, la organización confirmó que la contrarreloj del martes 24 de febrero, con la que empezará la prueba, se mantendrá, aunque se realizarán algunas adaptaciones al recorrido.

Como sucedió en 2025, la Andalucía Bike Race se disputará en las provincias de Granada, Jaén, que acogerá la competición los días 25 y 26 de febrero, y Córdoba, con el tramo final, las jornadas del 27 y 28.

La etapa cancelada tenía un recorrido de 64 kilómetros para recorrer el centro de Granada y poblaciones cercanas. EFE

jmd/cb/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Transportes ejecuta 66 de las 150 obras previstas en carreteras por 905 millones

Infobae

Carlos Ares, Zahara, Bebe y Kiko Veneno, en el Festival Miramar Gauak de San Sebastián

Infobae

Page dice que Felipe González es de las personas "que más quiere al PSOE" y cuando haya que decidir "su cariño aflorará"

Emiliano García-Page manifestó su confianza en que el afecto de Felipe González por el partido se evidenciará en el futuro, pese a las diferencias con la dirección y la decisión de abstenerse en las próximas votaciones, según destacó en Toledo

Page dice que Felipe González

PSOE defiende la ley de multirreincidencia: la seguridad no es exclusivamente de derechas

Infobae

El PSOE salda con cinco derrotas el primer Pleno del Congreso del nuevo periodo ordinario de sesiones

Fracasa el partido a la hora de aprobar propuestas clave, recibiendo rechazos de sus propios aliados, quienes se alinean con la oposición. La formación permanece aislada política y legislativamente tras perder el respaldo incluso en asuntos considerados prioritarios

El PSOE salda con cinco
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa