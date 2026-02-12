La Luna, futura "gasolinera" espacial: Europa aprende a respirar del suelo lunar

María Alonso

Granada, 12 feb (EFE).- La Luna podría ser en 15 años una "gasolinera" espacial, un punto intermedio para recargar combustible y suministros clave de cara a misiones largas y, para ello, un equipo de investigadores europeos está aprendiendo a convertir el polvo lunar en oxígeno.

Así lo ha explicado a EFE el científico español Mateo Rejón, que forma parte del equipo del Centro Aeroespacial Alemán (DLR) ganador del concurso 'Space Resources Challenge' de la Agencia Espacial Europea (ESA) con su propuesta para extraer oxígeno a partir del regolito: esa fina capa de polvo y piedra fragmentada que cubre la superficie lunar.

Según detalla este investigador afincado en Bremen (Alemania) en una entrevista telefónica con EFE, el objetivo es aprovechar los recursos disponibles en la Luna para no tener que transportar desde la Tierra los suministros necesarios para las misiones.

"Ahora nos llevamos todo en la nave y es muy caro e ineficiente, pero si extraemos el oxígeno allí no tendremos que llevarnos tanto 'equipaje' y podremos usarlo para respirar, crecer plantas y crear combustible para las naves", comenta.

Como afirma, la Luna se convertiría "como una gasolinera en el camino", lo que abre la puerta para hacer misiones más largas y complejas.

Aunque el regolito se puede utilizar para cubrir muchas de las necesidades que surjan en las misiones tanto en la Luna como en Marte, trabajar con esta sustancia plantea muchos desafíos.

Rejón (Granada, 1999) cuenta que, al ser tan fino -mucho más que la arena de la playa-, se adhiere con muchísima facilidad a las superficies, lo que causa una gran abrasión en las partes mecánicas de cualquier tecnología que se envíe a la Luna, como los 'rovers' o incluso las naves espaciales.

Además, los seres humanos pueden inhalar este regolito, lo que supone un riesgo para la salud de los científicos o los astronautas.

Y como subraya, el equipo que forma junto a los otros 9 investigadores del DLR y del Centro de Investigación Alemán para la Inteligencia Artificial (DFKI) tiene que tener en cuenta las condiciones extremas de la Luna, donde no hay atmósfera y una parte del satélite puede estar a menos de -100 grados Celsius y, la otra, a más de 120ºC.

El equipo de científicos está llevando a cabo la primera parte de la investigación en los laboratorios del DLR, ubicado en Bremen, pero posteriormente se trasladarán al 'Luna Hall' de Colonia (Alemania), una "inmensa caja de tierra lunar" utilizada por investigadores para simular la superficie de este satélite.

Como indica Rejón, otra dificultad con la que se encuentran los científicos es que el regolito traído de la Luna es muy escaso.

"Solo tenemos unos cuantos kilos que trajeron los astronautas en las misiones Apolo durante los 70. Desde entonces no ha habido ninguna misión con el objetivo de traer muestras lunares, por lo que se han desarrollado simulantes, que son mezclas de minerales y de materiales que reproducen al máximo posible las condiciones y la composición del regolito", detalla.

Aunque todavía es una investigación en fase experimental, los científicos confían en que esta tecnología pueda estar lista "cuanto antes", ya que esperan que en diez años pueda haber en la Luna un asentamiento científico permanente.

Y es que, como señala, este método para extraer oxígeno del regolito lunar también será fundamental no solo como "parada de repostaje" y abastecimiento de las naves, sino cuando se instale esta base.

Según Rejón, actualmente se está viviendo una "carrera lunar" para ver qué país coloca de nuevo a seres humanos sobre la superficie lunar, algo que se está llevando a cabo a través de proyectos como las misiones Artemis de la NASA.

El investigador precisa que desde 2025 esta "competición" se está viendo algo más ralentizada en los países occidentales debido a los "vaivenes" y la incertidumbre política, mientras que China va consiguiendo "hito tras hito".

A pesar de ello, considera que la exploración lunar está yendo en los últimos años "como un cohete" gracias, en buena parte, a la irrupción de actores privados como Blue Origin de Jeff Bezos o Space X de Elon Musk y a un interés revitalizado de agencias espaciales como Japón, India o Canadá. EFE

