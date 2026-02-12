Espana agencias

La borrasca provoca retrasos y desvíos en vuelos y cortes de tren por la caída de árboles

Guardar

Madrid, 12 feb (EFE).- El temporal de viento ha obligado a desviar hacia otros aeropuertos ocho vuelos que tenían que aterrizar en el de Barcelona-El Prat, donde ha habido por el momento 53 cancelaciones, al tiempo que en las vías se registran numerosos incidentes por árboles caídos que interrumpen el tráfico ferroviario.

La Agencia Estatal de Meteorología alerta para hoy y mañana de vientos, lluvias, nevadas y deshielos, con nivel máximo de aviso (rojo) en el País Vasco.

Las fuertes rachas de viento han llevado a desviar ocho vuelos que debían aterrizar en Barcelona, seis a Madrid, uno a Girona y otro a Valencia, según los últimos datos facilitados por Aena en Cataluña, que prevé que estas condiciones adversas se mantendrán hasta las 19:00 horas de este jueves. Hasta media mañana, El Prat ha operado 86 vuelos.

El gestor del tráfico aéreo, Enaire, alerta igualmente en su cuenta de X de la meteorología muy adversa por fuertes rachas de viento que impactan de forma significativa en la aproximación al aeropuerto de Barcelona, por lo que pide a los usuarios que consulten con su aerolínea si van a volar.

El comité de crisis en el que participan Aena, la Aemet, Enaire, las aerolíneas y agentes del servicio en tierra ('handling'), constituido a las 07:00 horas de este jueves, sigue activado.

Los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona están registrando retrasos debido a la presencia de varios plásticos en la catenaria entre L'Arboç y Vilafranca del Penedès, informa Adif.

El gestor de la infraestructura ferroviaria recoge además en sus redes sociales numerosos cortes en vías en distintos puntos del país por caída de árboles a la vía, aunque la circulación se va restableciendo a medida que se retiran.

Entre otros, ha informado de cortes por ese motivo entre Mieres Vasco y Ablaña, en Asturias, (ya retomada), y entre Betanzos-Infesta y O Burgo-Santiago, que afecta a los enlaces A Coruña-Ferrol y A Coruña-Monforte de Lemos, en los que se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera.

Se han retomado los movimientos entre Pineda del Mar y Malgrat (Barcelona) en la línea R1 de Rodalies por la caída de un plástico sobre la catenaria ya retirado.

También se ha restablecido la circulación entre Miranda de Ebro y Manzanos (tramo Miranda de Ebro-Altsasu-Irún) por una incidencia que afecta a la catenaria provocada por los fuertes vientos.

En carreteras hay afectaciones en varias, entre ellas la más destacada el corte de la calzada en la autopista del Mediterráneo, la AP7, en su punto kilométrico 181, cerca de Sant Sadurní D'Anoia, tras la caída de un árbol.

Las inundaciones provocadas por el temporal que afecta a la península mantenían cortadas 73 carreteras en el inicio de la mañana de este jueves, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las cuales 42 se encuentran en Andalucía.

Cádiz continúa siendo la provincia más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias, que hacen intransitables diversos tramos en 14 carreteras, según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT) a primera hora de la mañana.

En los puertos, el organismo autónomo que agrupa a los principales españoles avisa del temporal de oleaje tanto en el Cantábrico con olas de hasta 12 metros, como en el Atlántico y en el Mediterráneo en las próximas horas.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Aemet registra rachas de viento por encima de 160 kilómetros/hora en Baleares

Infobae

Detenido por agresión sexual a una menor en Torrenueva Costa (Granada)

Infobae

Isabel Rodríguez rechaza que el PSOE vaya a facilitar un Gobierno de Guardiola sin Vox: ¿Abstención? En absoluto"

La ministra ha descartado cualquier opción para que los socialistas permitan la investidura de la candidata conservadora en la comunidad extremeña sin apoyo ultraderechista, insistiendo en que la responsabilidad del desenlace recae únicamente en sus adversarios políticos

Isabel Rodríguez rechaza que el

El PSIB aplaude que Defensa retire el proyecto del almacén de misiles en Son Sant Joan, en Mallorca

El PSIB aplaude que Defensa

Artists at Risk y los exiliados iraníes Mahsa Mohebali y Hossein Zoghi, en el IrídiaFest

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae una “macroestructura” en Almería

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

IU, Sumar, Más Madrid, y Comunes crean ‘Un paso al frente’, la alianza con la que se presentarán a las elecciones generales

La Guardia Civil detiene a siete personas por introducir hachís en Melilla con lanzamientos de bolas por encima de la valla desde Marruecos

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

ECONOMÍA

Juan Roig vende ya el

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”