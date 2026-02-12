La Aemet registra rachas de viento por encima de 160 kilómetros/hora en Baleares

(Corrige una errata en el titular de la MC4004)

Madrid, 12 feb (EFE).- Las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) están registrando hoy rachas de viento por encima de los 100 kilómetros por hora en numerosos lugares del país, y los últimos datos revelan que se han registrado velocidades de hasta 162 kilómetros en la Sierra de Alfabia, en la isla de Mallorca.

Las rachas más fuertes, según datos de la Aemet, se han localizado hoy además en Matxitxako (Vizcaya) -147 kilómetros/hora-, en Valdezcaray (La Rioja) -136-; en Cap de Vaqueira (Lleida) -136-; y en Estaca de Bares (A Coruña) -131-; aunque se han registrado vientos por encima de los 100 kilómetros por hora en puntos de baleares, Huesca o Asturias.

Los fuertes vientos previstos para hoy mantienen en alerta a diez comunidades autónomas en la mitad oriental de la península, y en algunas de ellas (Baleares y Cataluña) los avisos son de nivel 'naranja' (peligro importante).

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología reflejan que durante la jornada de ayer se registraron rachas huracanadas de viento en Estaca de Bares (A Coruña), donde se alcanzaron los 185 kilómetros por hora; y por encima de los 140 kilómetros en Valdezcaray (La Rioja), Panticosa (Huesca) y en Cabo Busto (Asturias). EFE