Espana agencias

La Aemet registra rachas de tiempo por encima de 160 kilómetros/hora en Baleares

Guardar

Madrid, 12 feb (EFE).- Las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) están hoy registrando rachas de viento por encima de los 100 kilómetros por hora en numerosos lugares del país, y los últimos datos revelan que se han registrado velocidades de hasta 162 kilómetros en la Sierra de Alfabia, en la isla de Mallorca.

Las rachas más fuertes, según datos de la Aemet, se han localizado hoy además en Matxitxako (Vizcaya) -147 kilómetros/hora-, en Valdezcaray (La Rioja) -136-; en Cap de Vaqueira (Lleida) -136-; y en Estaca de Bares (A Coruña) -131-; aunque se han registrado vientos por encima de los 100 kilómetros por hora en puntos de baleares, Huesca o Asturias.

Los fuertes vientos previstos para hoy mantienen en alerta a diez comunidades autónomas en la mitad oriental de la península, y en algunas de ellas (Baleares y Cataluña) los avisos son de nivel 'naranja' (peligro importante).

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología reflejan que durante la jornada de ayer se registraron rachas huracanadas de viento en Estaca de Bares (A Coruña), donde se alcanzaron los 185 kilómetros por hora; y por encima de los 140 kilómetros en Valdezcaray (La Rioja), Panticosa (Huesca) y en Cabo Busto (Asturias). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La primera etapa es cancelada por el temporal y la prueba empezará el 24 de febrero

Infobae

Alonso rueda 55 vueltas y pone el monoplaza al límite de 316 km/h fijado por Aston Martin

Infobae

El Facsa-Playas de Castellón, a por su tercer título consecutivo

Infobae

Mbappé, segundo día en el gimnasio y duda contra la Real Sociedad

Infobae

Aumentan a 24 las estaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo en aviso rojo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae una “macroestructura” en Almería

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

IU, Sumar, Más Madrid, y Comunes crean ‘Un paso al frente’, la alianza con la que se presentarán a las elecciones generales

La Guardia Civil detiene a siete personas por introducir hachís en Melilla con lanzamientos de bolas por encima de la valla desde Marruecos

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

ECONOMÍA

Juan Roig vende ya el

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”