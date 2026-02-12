Espana agencias

Jardine aceptar estar frustrado a pesar de clasificación del América en la Concacaf

México, 11 feb (EFE).- El brasileño André Jardine, entrenador del América mexicano, aceptó este miércoles estar frustrado por la falta de gol de su equipo que obtuvo la clasificación a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Me voy frustrado porque queríamos pasar con una victoria. Terminamos con una versión totalmente ofensiva. Colocamos a todos los delanteros que teníamos para lograrlo, pero no fue suficiente", señaló el estratega luego del empate sin goles del América con el Olimpia de Honduras.

Las Águilas mexicanas avanzaron a la siguiente ronda gracias a que en el juego de ida, de la semana pasada, se impusieron por 1-2.

Jardine subrayó que sus hombres de ataque deben ponerse a trabajar en muchos aspectos para mejorar.

"El objetivo está cumplido, pero no era la forma, todos nos vamos con frustración. Sé que hoy no salimos inspirados. Los delanteros se equivocaron en momentos determinantes, eso pasa cuando no estás al 100, afortunadamente conseguimos el pase, pero debemos mejorar bastante", subrayó.

En el inicio de este semestre el América también padeció por la falta de contundencia en las tres primeras jornadas del Clausura local, en las que no logró anotar, un aspecto que el estratega insistió deben enmendar.

"Hay molestia porque en los partidos logramos dominar para estar más cerca de ganar, pero cuando no hacemos goles, además de la frustración, ponemos el peligro el resultado y eso no puede pasar en juegos determinantes", puntualizó.

André Jardine también destacó la aplicación defensiva que el Olimpia presentó, a pesar de lo cual su equipo debió salir con la victoria.

"Le damos mérito al rival por la manera en que se plantó atrás, pero nosotros debimos encontrar la manera de abrirlo. Debemos ser más consistentes como equipo. Seguros atrás y contundentes al frente. De todas maneras tengo confianza en que con el tiempo nos veremos más fuertes en instancias decisivas", concluyó. EFE

