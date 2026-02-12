Espana agencias

Jan Durán y Eric Gené, 'puntas de lanza' de BMW en el campeonato 'Iberian Supercars'

Madrid, 12 feb (EFE).- Los pilotos Jan Durán y Eric Gené son las 'puntas de lanza' del equipo 'BMW M Motorsport' España en el campeonato de automovilismo 'Iberian Supercars', que comienza a disputarse el fin de semana del 17 de mayo en el circuito portugués de Portimao.

El equipo disputará el campeonato con la evolución del nuevo prototipo BMW M4 GT4 EVO de seis cilindros, con el que el fabricante alemán concluyó quinto la competición en 2025.

Tanto Durán como Gené, comenzaron a correr muy jóvenes en Karting, y en las últimas temporadas han disputado las principales competiciones de turismos tanto en España como a nivel internacional.

Durán reconoce que BMW tiene un prestigio detrás muy importante y es "un honor poder formar parte de este equipo", algo similar a lo que manifestó Gené, que cree que estar en este equipo es "un avance importante en mi carrera deportiva que me hace sentir muy orgulloso".

Para ambos el nuevo prototipo de BMW es "un coche muy intuitivo que te permite ver donde están los límites en todo momento y aprovechar al máximo su rendimiento", aunque en el caso de Gené, es un coche completamente nuevo pero en el que, desde el principio, se ha visto que "tiene muchas posibilidades y resulta muy fácil de pilotar, es intuitivo como ha explicado Durán y capaz de estar delante y luchar por la victoria".

"Es una oportunidad muy buena tanto para mí como para el equipo que tenemos que aprovechar", continúa Gené, quien como Durán van a intentar pelear por "ganar el campeonato".

Tanto Durán como Gené han dado especial importancia a las 'manos' de los pilotos, valorando en un 50/50 por ciento la aportación de los pilotos y los vehículos, por la igualdad que existe entre todos los coches, que disponen de un sistema denominado BOP, que hace que esa igualdad sea real".

Ni Durán ni Gené se ven en un futuro disputando la Fórmula Uno, pues aseguran estar muy centrados en las competiciones de turismo.

Antes del inicio de la competición los integrantes del equipo BMW, que participarán en la categoría GT4 Pro, participarán en unos 'test' en Estoril (Portugal), el 21 de marzo.

La segunda cita será en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste (25-27 septiembre), seguirá el 'Ángel Nieto' de Jerez (6-8 noviembre) y cerrará el campeonato el trazado lusitano de Estoril (4-6 diciembre).

Además, el fabricante alemán anunció la creación de la Copa de Promoción 'BMW M2 CS Racing' para nuevos talentos del automovilismo.

El fabricante alemán, también cuenta con una serie de iniciativas para promocionar la carrera de jóvenes pilotos, como son los Premios 'Trofeo BMW Sports' y 'BMW M Race Academy' para todos aquellos competidores en cualquier parte del mundo que participen con vehículos BMW. EFE

