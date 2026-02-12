Investigan la muerte de un varón y una mujer tras un incendio en diciembre en Cáceres

Badajoz, 12 feb (EFE).- Un juzgado de Navalmoral de la Mata (Cáceres) investiga la muerte de un hombre y una mujer en un incendio ocurrido en diciembre del pasado año en una vivienda de esta localidad, en la que ambos resultaron gravemente heridos y días después fallecieron en un hospital de Madrid.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) han informado que dicha investigación la dirige el Juzgado número 2 de la citada localidad cacereña, cuyo titular debe recibir "una documentación" procedente de un juzgado madrileño.

En declaraciones en Badajoz y preguntado por los medios si este suceso se investiga como posible episodio de violencia machista, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha apuntado el juzgado está realizando "las investigaciones oportunas".

"Si determina que fue un episodio de violencia de género", las diligencias pasarán al Juzgado de Violencia contra la Mujer, "pero aún no se tiene conocimiento en relación a este extremo".

En este sentido, ha reiterado que hasta que no pase al citado juzgado de violencia de género, "no se puede certificar nada".

A raíz del incendio, que se produjo el 4 diciembre en una vivienda de Navalmoral de la Mata que carecía de luz y agua, según ha dicho Quintana, tanto la mujer como el hombre que estaban en dicha casa, de 41 y 39 años, respectivamente, resultaron heridos graves por quemaduras.

Ambos, que fueron trasladados a hospitales de la localidad madrileña de Getafe (el varón) y Madrid (la mujer), fallecieron días después como consecuencia de las heridas. EFE

