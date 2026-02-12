Espana agencias

Identificado el cráneo hallado en una arqueta en Alhaurín de la Torre (Málaga)

Málaga, 12 feb (EFE).- La Guardia Civil ha identificado el cráneo humano que apareció en junio de 2025 en el interior de una arqueta en una parcela de una urbanización de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, según han informado a EFE fuentes del instituto armado.

Los restos óseos pertenecen a un vecino de Coín (Málaga) que llevaba en paradero desconocido desde la pandemia, según ha adelantado este jueves el diario Sur.

El hallazgo del cráneo se produjo por dos operarios del ayuntamiento del municipio que realizaban tareas de desbroce en una parcela de titularidad municipal situada en la calle Antequera y lo encontraron en una doble bolsa de plástico deteriorada dentro de una arqueta.

En su interior se encontraba un cráneo humano al que le faltaba un diente y todavía conservaba un mechón de pelo, por lo que los operarios avisaron del hallazgo. Al lugar se desplazó una patrulla de la Guardia Civil que se hizo cargo de la investigación y continúa con ellas para esclarecer las circunstancias de los hechos.

La urbanización en la que se encontró el cráneo, Pinos de Alhaurín, se encuentra próxima a la sierra, se inició a finales de los años 70 y está compuesta por casas unifamiliares dispersas. EFE

EFE

