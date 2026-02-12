Espana agencias

Hace 85 años la Dama de Elche volvió a España a cambio de obras de Goya, Greco y Velázquez

Guardar

Cristina Lladó

Madrid, 12 feb (EFE).- El regreso a España desde Francia de la Dama de Elche, hace ahora 85 años, no fue una devolución incondicional sino un intercambio de obras de arte gestionado por el régimen de Franco y el gobierno de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial.

España entregó un retrato de Velázquez, una obra de El Greco, un tapiz de Goya y otras piezas, a cambio de la Dama, un Murillo y tesoros visigodos.

El Gobierno de entonces lo publicitó como si fuera un rescate o una devolución, pero lo cierto es que fue un importante intercambio de piezas artísticas de gran valor, explica a EFE la ayudante de museo del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones del Museo Arqueológico Nacional (MAN), Esperanza Manso.

A principio de los años 40, España crea un servicio de recuperación artística para localizar y recuperar todas las piezas que habían salido durante la Guerra Civil y en los años anteriores fruto de la desprotección de las obras españolas.

La negociación con Francia se plantea desde el primer momento como un intercambio de piezas. España elabora un gran listado con las obras que pretende recuperar; entre ellas la Dama de Elche, los sillares de Osuna o las esfinges de El Salobral, todo piezas de arte íbero que habían salido de España sin protección alguna.

Bien porque habían sido compradas por los arqueólogos franceses, como la Dama de Elche, por la que se pagaron unas 5.000 pesetas, precisa Manso, o bien porque los arqueólogos Pierre Petit y Arthur Engel se compraron los terrenos en los que estaba excavando, de modo que cualquier hallazgo era automáticamente de su propiedad.

Tras muchas negociaciones, España entregó a Francia el retrato de Mariana de Austria, de Velázquez; un Greco “a escoger” y una porción de la tienda de campaña de Francisco I cuando fue capturado por Carlos I en la batalla de Pavía (1525).

Finalmente, el Greco escogido fue un retrato de Antonio Cánovas que estaba en el museo de Santa Cruz y, en vez de la mitad de la tienda de Francisco I, se envió el tapiz de ‘La riña en la venta nueva’ de Goya.

En octubre de 1940 llegó a España la ‘Inmaculada’ de Murillo, considerada “la imagen más perfecta de la Patrona de España” y una de las obras más reclamadas, además de unas 60 cajas con obras de arte que los republicanos españoles habían trasladado a Francia.

Por fin, en febrero de 1941, llega a España la Dama de Elche y un buen número de piezas íberas y, en 1943, parte del Tesoro de Guarrazar, pero “no todo, aún quedan bastantes piezas del tesoro en Francia”, precisa Manso.

La Dama había pasado 44 años en el país vecino, primero en el Museo del Louvre y, durante la II Guerra Mundial, en el Castillo de Montauban, donde fue enviada junto a otras piezas de gran valor desde el Louvre para protegerlas.

Esta semana, cuando se cumplen 85 años de su regreso a casa, la Dama se encuentra rodeada de diez esculturas íberas prestadas por el Museo del Louvre para la exposición ‘Diálogos de escultura ibérica. El Museo del Louvre en el Museo Arqueológico Nacional’.

Se trata de un conjunto de obras que estuvo expuesto en París hasta 1936 y ha permitido el “reencuentro” de parejas, conjuntos y series escultóricas del mundo ibérico peninsular de ambos museos.

Así, hasta el 10 de mayo, se pueden ver la Esfinge de Agost, la Esfinge de El Salobral, dos sillares tallados del monumento A de Osuna, unas cabezas del Cerro de los Santos, la Dama del Llano de la Consolación y otras piezas “hermanas” de las que ya tenía el Arqueológico.

“Son todo piezas que se hallaron junto a las nuestras; son como las hermanas que faltaban de los monumentos que ya tenemos aquí en el Museo Arqueológico Nacional”, explica Manso. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alcalde de El Robledo (Ciudad Real): Hay nerviosismo, pero la situación se estabiliza

Infobae

Celta-R.Madrid será el sábado 7 a las 21.00h y Athletic-Barça, domingo 8 a las 18.15h

Infobae

Djokovic se baja del torneo de Doha

Infobae

Marlaska defiende el uso de la baliza V16 y el PP lo vincula con la corrupción: "Será el nuevo 'caso Koldo' del PSOE"

El ministro del Interior rechaza acusaciones sobre irregularidades en la implantación del nuevo dispositivo de emergencia, mientras la oposición exige transparencia y denuncia intereses políticos y comerciales en torno a la medida que será obligatoria en carretera

Marlaska defiende el uso de

Heraskevych desafía prohibición del COI de usar un casco en homenaje a víctimas de Rusia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anulan la sanción impuesta a

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

Un estudio revela la edad a la que deberías dejar de conducir

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

Madrid quiere ser referente mundial de los drones: ninguna empresa se presenta para construir un donódromo, sube la oferta y puntúa mejor a una firma sancionada por alterar precios

La guerra de un matrimonio roto que pone en la diana a Hatta Energy, la quinta petrolera de España a la que vinculan con un poderoso confidente de la UCO

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

Ser joven y pobre depende del tiempo que puedas quedarte en casa de tus padres: la tasa de pobreza de quienes se emancipan triplica a la de los que no

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”