Federica Brignone, nueva campeona olímpica de supergigante

Cortina d'Ampezzo (Italia), 12 feb (EFE).- La italiana Federica Brignone se proclamó nueva campeona olímpica de supergigante al ganar la prueba de esa disciplina de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), disputada este jueves en la estación de los Dolomitas que completa la nomenclatura de la XXV edición de una cita invernal.

'Fede', de 35 años, logró este jueves el único trofeo que le faltaba en su brillante carrera deportiva al imponerse en la pista Tofana, cuyos 2.105 metros -con salida a 2.195 metros de altitud y un desnivel de 635- cubrió en un minuto, 23 segundos y 41 centésimas; 41 menos que la francesa Romane Miradoli, que capturó la medalla de plata; en una carrera en la que la austriaca Cornelia Hütter -tercera, a 52 centésimas- se hizo acreedora, en su última comparecencia olímpica, al bronce.

Brignone sucede en el historial de la prueba a la suiza Lara Gut-Behrami, ganadora del oro hace cuatro años en los Juegos de Pekín. EFE