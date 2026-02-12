Espana agencias

Emergencias atiende a 25 personas por incidentes por viento en Cataluña

Guardar

Barcelona, 12 feb (EFE).- El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a un total de 25 personas desde el inicio del episodio de fuertes vientos en Cataluña, de las que 5 han sido trasladadas a centros sanitarios, aunque ninguna de ellas sufre heridas de gravedad.

El SEM informa de que ha recibido hasta esta mañana un total de 272 alertas relacionadas con el viento, que han generado 264 incidentes y 242 consultas informativas.

Por su parte, el Servei Meteorològic de Catalunya ha señalado que el viento ha ganado intensidad en las últimas horas y que en el Puerto de Barcelona se han registrado rachas de 105 km/h.

La predicción es que las rachas de viento más fuertes alcancen su mayor intensidad en las próximas horas, sobre todo en una veintena de comarcas que se encuentran en estado de alerta.

El Servei Català de Trànsit ha informado de que la caída de árboles ha afectado a múltiples vías, entre ellas la N-II en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), la C-31, donde hay un carril cortado entre Sant Boi y el Prat de Llobregat (Barcelona) en sentido a esta última población, y la C-32, con otro carril cortado entre L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat en sentido sur.

También en la C-32 hay un carril cortado entre Alella y Montgat en sentido Barcelona por la caída de árboles en la vía y la C-31 está cortada en Castelldefels en sentido Sitges igualmente por árboles en la vía.

Por el mismo motivo se ha cortado la C-59 en Sant Feliu de Codines en los dos sentidos de la marcha y la C-1415a en Terrassa.

Según Transit, esta mañana se han registro unos 10.000 vehículos menos de entrada a la ciudad de Barcelona, lo que supone un 17% menos de lo habitual.

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha pedido esta mañana evitar la movilidad en las próximas horas y, en caso de que no se pueda evitar el desplazamiento, que los conductores se informen del estado de las carreteras y la meteorología. EFE.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Inundaciones obligan a evacuar a 45 mayores de una residencia de Aldeamayor (Valladolid)

Infobae

Sánchez hablará sobre la seguridad transatlántica en la Conferencia de Seguridad de Múnich

Infobae

El Burgos quiere seguir soñando con el ascenso y el Cádiz, romper su mala racha

Infobae

La menor violada en Hortaleza (Madrid) ratifica la agresión sexual e identifica al agresor

Infobae

El Thyssen descubre a Hammershoi, un artista danés "espectral y fascinante"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Un hospital del Grupo Quirón recibe una multa de 1,2 millones de euros por perder el CD de un paciente que aportó resonancias hechas en otros centros

ECONOMÍA

La justicia obliga a volver

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa