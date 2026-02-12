Emergencias atiende a 25 personas por incidentes por viento en Cataluña

Barcelona, 12 feb (EFE).- El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a un total de 25 personas desde el inicio del episodio de fuertes vientos en Cataluña, de las que 5 han sido trasladadas a centros sanitarios, aunque ninguna de ellas sufre heridas de gravedad.

El SEM informa de que ha recibido hasta esta mañana un total de 272 alertas relacionadas con el viento, que han generado 264 incidentes y 242 consultas informativas.

Por su parte, el Servei Meteorològic de Catalunya ha señalado que el viento ha ganado intensidad en las últimas horas y que en el Puerto de Barcelona se han registrado rachas de 105 km/h.

La predicción es que las rachas de viento más fuertes alcancen su mayor intensidad en las próximas horas, sobre todo en una veintena de comarcas que se encuentran en estado de alerta.

El Servei Català de Trànsit ha informado de que la caída de árboles ha afectado a múltiples vías, entre ellas la N-II en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), la C-31, donde hay un carril cortado entre Sant Boi y el Prat de Llobregat (Barcelona) en sentido a esta última población, y la C-32, con otro carril cortado entre L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat en sentido sur.

También en la C-32 hay un carril cortado entre Alella y Montgat en sentido Barcelona por la caída de árboles en la vía y la C-31 está cortada en Castelldefels en sentido Sitges igualmente por árboles en la vía.

Por el mismo motivo se ha cortado la C-59 en Sant Feliu de Codines en los dos sentidos de la marcha y la C-1415a en Terrassa.

Según Transit, esta mañana se han registro unos 10.000 vehículos menos de entrada a la ciudad de Barcelona, lo que supone un 17% menos de lo habitual.

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha pedido esta mañana evitar la movilidad en las próximas horas y, en caso de que no se pueda evitar el desplazamiento, que los conductores se informen del estado de las carreteras y la meteorología. EFE.