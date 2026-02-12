Espana agencias

Elda (Alicante) homenajeará a la primera víctima mortal de la Transición hace 50 años

Elda (Alicante), 12 feb (EFE).- La ciudad alicantina de Elda conmemorará el próximo día 22 el cincuenta aniversario de la muerte del joven Teófilo del Valle, considerada la primera víctima mortal de la Transición, con una marcha cívica y un acto de homenaje en la plaza que lleva su nombre, en el que participará su hermano Antonio, desplazado expresamente desde Uruguay, junto a otros familiares.

El asesinato de Teófilo del Valle ocurrió en Elda en el contexto de las duras represiones policiales sufridas por los trabajadores y trabajadoras del sector del calzado alicantino durante las movilizaciones de febrero de 1976. El joven, que tenía 20 años, murió presuntamente por disparos de la entonces Policía Armada.

El acto de homenaje se producirá semanas después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda acordara la suspensión de las declaraciones en calidad de investigados previstas para este febrero de un agente de la extinta Policía Armada, Daniel Aroca del Rey, y del exministro Rodolfo Martín Villa, en relación con la muerte de Téofilo del Valle.

La concejala de Memoria Democrática, María Gisbert, y el miembro de Acción Ciudadana Contra la Impunidad del Franquismo, Manuel de Juan, han dado a conocer los detalles del evento, cuyo objetivo, en palabras de la edil, es "recuperar y mantener la memoria de Teófilo del Valle y de las movilizaciones que contribuyeron a conquistar los derechos laborales y sociales que ahora disfrutamos y que debemos seguir defendiendo".

Por su parte, De Juan ha explicado que "se ha elaborado un manifiesto que, con el lema '50 años sin Teófilo del Valle', ha recibido el apoyo de numerosas asociaciones vecinales, sindicales, culturas, juveniles y cristianas de Elda" y de la vecina localidad de "Petrer, además de colectivos y entidades memorialistas de toda la Comunidad Valenciana".

"El manifiesto que se leerá cuenta con el apoyo de decenas de entidades, lo que refleja que este tipo de actos también son un homenaje a todos aquellos que se levantaron por conseguir sus derechos laborales y ciudadanos, aunque tuvieran que pagar por ello un alto coste en represión, cárcel y vidas sesgadas como la de Teófilo", ha dicho De Juan. EFE

