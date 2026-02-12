El viento hace caer árboles y placas solares sobre las vías del tren en tramos de Rodalies

Barcelona, 12 feb (EFE).- La caída de árboles y placas solares sobre la vía férrea, así como de plásticos sobre la catenaria, debido al temporal de viento que azota este jueves Cataluña ha obligado a interrumpir de manera temporal la circulación de trenes de Rodalies en los tramos de Maçanet-Girona, Vilanova-Cunit y Calella-Blanes.

Según ha informado Renfe, las fuertes rachas de viento han arrancado árboles y plásticos, así como placas solares instaladas en diferentes puntos del territorio.

En concreto, han caído placas solares en las dos vías del tramo ferroviario entre Vilanova i la Geltrú y Cunit, en Tarragona; mientras que el viento ha arrastrado árboles hasta Caldes, en la línea entre Maçanet y Girona; y se han encontrado plásticos sobre la catenaria entre Calella y Blanes.

En estos momentos, ya se ha restablecido la circulación entre Calella y Blanes y entre Vilanova y Cunit tras retirar los objetos que se encontraban sobre las vías.

El viento ha obligado también a cerrar las estaciones de tren de Malgrat de Mar y Premià de Mar, en Barcelona, de manera temporal; así como la estación de Barberà.

Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los usuarios en los tramos Pineda-Blanes y Ocata-Vilassar.

A primera hora, Renfe ha decidido suspender también los trenes lanzadera que operaban en los tramos Terrassa-Manresa, de la línea R4 de Rodalies; y Blanes-Maçanet, de la línea R1, a causa del temporal de viento.

Los tramos afectados por la suspensión se realizarán con servicio alternativo por carretera. EFE