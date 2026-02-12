Espana agencias

El Tour de Provenza punto de partida para Carlos Rodríguez

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- La 10a edición del Tour de Provenza que se disputa de viernes a domingo supondrá el lanzamiento en la temporada de Carlos Rodríguez, inédito desde el 18 de julio de 2025, cuando el ciclista sexitano se fracturó la pelvis tras una caída en el Tour de Francia.

 El ciclista de Ineos está de regreso e inicia una temporada que resultará clave para su evolución como ciclista, ya que a sus 25 años, y siendo una de las grandes realidades del ciclismo español, su trayectoria se vio cortada con un 2025 marcado por las lesiones.

 Tras ser quinto (2023) y séptimo (2024) en el Tour, el ciclista andaluz espera dar el salto de calidad esta temporada, y en el Tour de Provenza tendrá su lanzadera.

  La prueba francesa no tendrá la mejor participación posible, pero Rodríguez tendrá rivales incómodos a batir. Lidl Trek presentará como líderes a Tao Geoghegan Hart y Mathias Vacek, el Decathlon confía en Riccitello y el Unibet en el veterano Wout Poels.

  Tras este examen con final en Arles, Rodríguez ha incluido en su calendario la París Niza (8-15 marzo) y a Volta a Catalunya (23-29 marzo) como retos inmediatos. Más tarde, y a falta de concretar, el andaluz tiene previsto el doblete Tour-Vuelta-

El recorrido del Tour de Provenza apuesta por la continuidad, pero con un aliciente interesante en la segunda jornada que puede mercar la general. La etapa entre Forcalquier y Montaña de Lure será clave en la cita de escaladores, con final en alto.

 La primera y tercera etapas serán para velocistas y clasicómanos, con salidas en Marsella y Rognac y llegadas en Saint-Victoret y Arles, en una edición donde faltará el ganador de las anteriores ediciones, el danés Mads Pedersen, lesionado recientemente en la Vuelta a Valencia con fracturas de muñeca y clavícula.

Día Etapa                         Recorrido                 Km

13  1a                 Marsella – Saint-Victoret        168,8

14  2a                Forcalquier – Montagne de Lure     179,8

15  3a                     Rognac – Arles                210,8

. 2025: Mads Pedersen (DIN)

. 2024: Mads Pedersen (DIN)

. 2023: Cancelada

. 2022: Nairo Quintana (COL)

. 2021: Iván Ramiro Sosa (COL). EFE

