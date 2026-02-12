Espana agencias

El temporal de viento provoca desperfectos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper

Guardar

Sant Joan Despí (Barcelona), 12 feb (EFE).- El temporal de viento que ha afectado este jueves por la mañana el área de Barcelona ha provocado desperfectos en un muro y parte de la valla perimetral que delimita las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, entre los campos de fútbol 2 y 3.

Las fuertes rachas de viento han derrumbado un sector de la verja metálica que separa el centro de entrenamiento del FC Barcelona y la calle Francesc Macià de Sant Joan Despí (Barcelona), sin que nadie resultara herido.

El Barcelona, que esta noche se enfrentará en el Metropolitano al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, adelantó a ayer por la noche su vuelo a la capital española, previsto inicialmente para este jueves por la mañana, debido a las alertas de Protección Civil.

La Generalitat acordó suspender este jueves la actividad escolar, universitaria, deportiva y la sanitaria no urgente ante la previsión de fuertes vientos en Cataluña, y pidió a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios entre las 00:00 horas y las 20:00 horas de hoy.

La previsión del club catalán es volar de regreso al aeropuerto de El Prat esta misma madrugada, tras la finalización del encuentro contra el Atlético de Madrid. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El mes de Arbeloa

Infobae

Alejo: "Von Allmen es genial: humilde, educado y alegre; y, como deportista, una máquina"

Infobae

Detenido un psicólogo de una cárcel de Tarragona por presunto acoso sexual a trabajadoras

Infobae

The Prodigy, Speedy J, Metrika y otras 60 actuaciones completan el cartel de Sónar 2026

Infobae

Nueve vuelos desviados y 79 cancelados en Barcelona por el temporal de viento

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa