El Supremo celebra el prólogo al juicio de las mascarillas contra Ábalos, Koldo y Aldama

Madrid, 12 feb (EFE).- El Tribunal Supremo celebra este jueves la audiencia preliminar para tratar las nulidades que plantean las defensas como paso previo al juicio contra el exministro Jose Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por los contratos de mascarillas, que pretenden que ahora se celebre en la Audiencia Nacional.

Ábalos y Koldo, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, estarán presentes en la audiencia por orden del tribunal, pese a que sus defensas habían solicitado que la siguieran por videoconferencia alegando problemas de salud. Junto a ellos estará el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama.

No está previsto que ninguno de ellos intervenga porque así lo establece la ley, salvo que haya conformidad, un trámite que a estas alturas no se puede descartar para ninguno de los acusados.

La audiencia preliminar es una vista "muy técnica", anterior al juicio oral para tratar las cuestiones previas, entre otras, la competencia del órgano judicial, la vulneración de derechos fundamentales, nulidad de actuaciones, y posibles conformidades.

De momento, la defensas de Ábalos y Koldo ya han pedido al Supremo que envíe el juicio de las mascarillas a la Audiencia Nacional al considerar que ya no es competente para juzgarle tras la renuncia del exministro como diputado y su pérdida de aforamiento, pese al acuerdo de la Sala Segunda del 2 de diciembre de 2014, que dejó zanjado que una vez que se dicta la apertura de juicio oral, la competencia queda fijada aunque el parlamentario dimita después.

Tras la audiencia, los magistrados disponen de diez días hábiles para resolver estas cuestiones - aunque fuentes jurídicas avanzan que serán más por el volumen de peticiones que anticipan que expondrán las partes- y, en caso de seguir adelante y no aceptar las nulidades, que es el escenario más previsible, ya sí fijar la fecha del juicio que todo apunta será para abril.

La Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para Aldama solicitan 7 años, por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos. EFE

