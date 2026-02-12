El puerto de Ibiza cierra por rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora

Ibiza, 12 feb (EFE).- El puerto de Ibiza ha cerrado este jueves por la mañana, a las 6 horas, por rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado la alerta naranja en todo Baleares por fenómenos costeros.

Tan solo una embarcación ha podido realizar este jueves la ruta entre Ibiza y Formentera desde el puerto de la Savina y de momento, los trayectos marítimos han quedado suspendidos por la llegada de un nuevo temporal a las Pitiusas.

Como informado la naviera Baleària a EFE, por ahora el puerto permanece cerrado y no hay previsión de su apertura a lo largo del día. De la compañía Trasmapi, que también opera la ruta regular entre las islas, no ha salido ningún barco.

En cuanto al aeropuerto de Ibiza, varios vuelos con destino Ibiza que habían salido desde el aeropuerto mallorquín de Son Sant Joan han llegado con retraso, aunque no se ha tenido que suspender por ahora ningún vuelo.

Por municipios, en la zona del aeropuerto se han registrado rachas de viento de 106 km/h mientras que en la localidad de Sant Miquel han alcanzado los 86 km/h en Sant Miquel. En la ciudad de Ibiza y Santa Eulària se han registrado rachas menores, pero aún así significativas: de 69 y 65 km/h, respectivamente, según la Aemet.

El servicio de emergencias 112 ha pedido a la ciudadanía precaución tras activar la alerta naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros. Entre otras cosas, ha recomendado evitar las actividades al aire libre y, en caso de estar en casa, cerrar todas las puertas y ventanas. EFE

