El Puerto de Barcelona restringe el tráfico marítimo y las terminales de contenedores

Barcelona, 12 feb (EFE).- El Puerto de Barcelona ha restringido este jueves el tráfico marítimo y ha cerrado las terminales de contenedores, como medida de seguridad ante el temporal de viento que afecta a toda Cataluña.

Fuentes del Puerto han explicado a EFE que la autoridad portuaria ha decidido restringir para hoy el tráfico marítimo, lo que supone que si un barco tiene que entrar se decide en el momento si la operación es segura o no, en función del tipo de embarcación.

Además, las tres terminales de contenedores han parado su operativa y la retomarán cuando las condiciones sean seguras, han detallado.

A pesar de estas restricciones, la autoridad portuaria ha explicado que el Puerto no se encuentra cerrado, ya que el resto de terminales están operando, pero no hay prevista la entrada de ningún barco en las próximas horas.

Por otra parte, los ferris partieron ayer por la noche sin ningún tipo de incidencia.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha registrado rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora en el Puerto, donde los vientos han llegado hasta los 105,1 km/h sobre las 06:35 horas de la mañana.

El temporal también ha obligado a desviar 10 vuelos que tenían que aterrizar en el aeropuerto de Barcelona-El Prat a otros aeródromos, mientras que las aerolíneas han tenido que cancelar hasta el momento 101 vuelos.

Según los últimos datos facilitados por el aeropuerto catalán, el balance de esta mañana es que se han podido operar 199 vuelos y hay pendientes de programar 599 movimientos de aeronaves para el resto del día. EFE