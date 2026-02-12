El PSPV cifra en 11 las viviendas de protección pública de Alicante bajo "sospecha"

Alicante, 12 feb (EFE).- La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha cifrado este jueves en al menos once las viviendas de protección pública (VPP) de la Playa de San Juan de Alicante que están bajo "sospecha" por reparto entre cargos, asesores o funcionarios cercanos al PP.

En declaraciones a los periodistas antes de una reunión con asociaciones de vecinos de Alicante, Morant ha calificado de "escándalo" la adjudicación del residencial de VPP Les Naus por haber ido a parar a la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, a una amiga suya y a familiares, y también a los dos hijos y un sobrino de una directora general municipal.

Entre otros, ha añadido que también han sido adjudicatarios un asesor de la Conselleria de Innovación, ya dimitido, y la mujer de otro técnico de la delegación provincial de la Vivienda, que ha validado una para su mujer, a su vez funcionaria del ayuntamiento.

"Estas cosas no son casualidades", según Morant, quien ha puesto sobre la mesa que hay 5.400 familias alicantinas en la lista de espera dentro de un proceso "limpio" para viviendas sociales pero que "nunca habrían sido adjudicatarias de estas de protección pública".

La líder de los socialistas valencianos ha manifestado que esta situación se ha producido tras un cambio legislativo en Les Corts Valencianes que relajó los requisitos para hacerse con una VPP "convirtiendo en legal lo que a todas luces es una ilegalidad" ya que permite que puedan beneficiarse "gente que al mes gana 3.000 euros y que para el PP es la clase trabajadora y media".

Para Morant, este escándalo debe provocar la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, y también "la devolución de la vivienda" adquirida ilegítimamente ya que se trata de la primera promoción de vivienda pública en 20 años y se han tramitado con un sistema "absolutamente arbitrario" que refleja que "el PP alicantino está volviendo a las andadas y a hacer lo que han hecho siempre que han gobernado".

"¡Qué fácil es apuntarse a la política, estar dos añitos y medio de concejal y acabar llevándote tres pisitos! Dimito y me voy a la casa", ha comentado la socialista antes de insistir en que, para evitarlo, el PSPV-PSOE exigirá tanto al ayuntamiento como a la Conselleria de Vivienda que se incoe un expediente de devolución de estas adjudicaciones "que son producto de todo un sistema que ha sido corrompido".

De la comisión de investigación solicitada en Les Corts ha dicho que pedirán toda la documentación y la comparecencia del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; del alcalde Barcala; y del expresident Carlos Mazón, por relajar en su etapa la legislación en vivienda y facilitar "la especulación y la depredación del territorio" con un suelo público "que le pertenece a todos los alicantinos y alicantinas".

Además, se ha dirigido públicamente a Vox, al que ha recordado que presume de luchar contra la corrupción, para invitarle a sumarse al PSPV-PSOE para suspender la normativa de vivienda de 2024 que aprobaron junto al PP y que ha facilitado que puedas "adjudicarte a ti misma la vivienda".EFE

