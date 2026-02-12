El mes de Arbeloa

Óscar Maya Belchí

Madrid, 12 feb (EFE).- Álvaro Arbeloa cumple un mes al frente del banquillo del Real Madrid. Tras la salida de Xabi Alonso, el entrenador del RM Castilla ascendió al primer equipo, después de cinco años y medio trabajando en la cantera madridista. Un inicio tumultuoso, tras ser eliminado en Copa del Rey contra el Albacete, impulsado por el pleno en Liga, con el objetivo de recuperar al mejor Vinícius Junior y con dudas en la Liga de Campeones.

Momentos que han marcado el primer mes de Arbeloa en el Real Madrid. Sin continuidad ni descanso hasta un mes de febrero que inició con la deseada “semana limpia”, sin partidos entre semana, antes de encarar a mitad de mes una eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones que no entraba en los planes madridistas, pero que acabó sucediendo.

La derrota 4-2 en Lisboa ante el Benfica de Mourinho complicó los planes del Real Madrid, que tendrá que pasar por segundo año consecutivo por una ronda de alto riesgo. La pasada campaña se impuso con claridad al Manchester City, y en esta ocasión se enfrentará de nuevo a un Mourinho que volverá al Santiago Bernabéu por primera vez desde su salida del club en 2013.

Dos partidos en febrero a los que se podían haber añadido dos más, pero la temprana eliminación en Copa del Rey ante un rival de Segunda División, el Albacete, en el que fue el estreno de Arbeloa en el banquillo del Real Madrid, privó al conjunto blanco de seguir vivo en la competición y, tres días después de caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2), en el último partido de Xabi Alonso, dejó escapar otro título.

Por delante, Liga de Campeones y Liga para no concluir la temporada en blanco, tras un 2025 sin títulos que añadir a las vitrinas del Real Madrid.

Con la ‘Champions’ en fase de eliminatorias, en Liga, tras la llegada de Arbeloa, el conjunto blanco ve más cerca a su gran rival, el Barcelona.

12 puntos de 12 posibles, cuatro victorias en cuatro partidos, pleno para Arbeloa en la competición doméstica, incluyendo dos salidas complicadas, a La Cerámica ante el Villarreal y a Mestalla contra el Valencia, solventadas con un 0-2 en el marcador.

Por el camino, el Barcelona se dejó tres puntos ante la Real Sociedad, por lo que la diferencia entre los blancos y los azulgrana se vio reducida de cuatro a un punto, aún con 15 jornadas por delante y un duelo directo, el 10 de mayo, para definir al campeón.

Un primer mes de Arbeloa que, además de por los resultados, se mide por su cambio de gestión del vestuario. Del enfado de Vinícius con Xabi Alonso tras su cambio en el clásico, que acabó marcando la primera parte de competición del Real Madrid y el futuro del técnico, Arbeloa llegó al cargo con los planes claros, y uno de ellos era recuperar a Vinícius Junior.

Desde el primer momento, Arbeloa repartió elogios y defensas públicas en cada ocasión posible a un ‘Vini’ que fue el gran objetivo de los pitos por parte de la afición madridista en este 2026.

“Voy a exigir a mis jugadores que busquen a Vinícius”. La frase de Arbeloa en rueda de prensa tras el primer partido en casa desde tras caer en la Supercopa de España y en Copa del Rey.

El objetivo, recuperar la mejor versión del brasileño, perdida en los últimos meses, mientras afronta la parte final de su contrato, que finaliza el 30 de junio de 2027. Para ello, un cambio en la gestión con Vinícius, que no ha sido sustituido en ninguno de los seis partidos en los que ha estado disponible -se perdió la visita a Mestalla por acumulación de tarjetas-.

Y además de Vinícius, Arbeloa se ha puesto de parapeto ante las críticas a sus jugadores, señalados por la afición. Asumió culpas y catalogó al propio Vinícius, Mbappé, Bellingham, Valverde y Courtois como sus “intocables”.

“Habrá gente que no es del Madrid y no querrá que estén en el campo”, comentó.

Defensa a sus futbolistas con el objetivo de recuperar su mejor versión futbolística y también en la parcela física, para la que el preparador físico italiano Antonio Pintus volvió al equipo de la mano de Arbeloa, tras su salida con el adiós de Ancelotti y la llegada de Xabi junto a su cuerpo técnico de confianza.

Un primer mes de altibajos en el cargo para un Arbeloa con los dos grandes títulos de la temporada en juego en una parte final de temporada que marcará también su propio futuro en el cargo, ya que, al ser nombrado como entrenador del primer equipo, no se especificó la duración de un contrato que, aunque se extienda más allá de esta campaña, siempre estará sujeto al análisis en base a resultados y títulos. EFE