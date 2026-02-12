Espana agencias

El Grupo SEPI lanza su Catálogo de Buenas Prácticas medioambientales y sociales

Madrid, 12 feb (EFE).- El Grupo SEPI ha lanzado su primer Catálogo de Buenas Prácticas en Sostenibilidad, que nace con la voluntad de dar difusión al esfuerzo de las empresas participadas mayoritarias y de su Fundación para contribuir de forma positiva en los ámbitos medioambientales, sociales y de gobernanza.

En este catálogo se reflejan actuaciones en nueve sectores de la economía española, "que suponen avances en la integración de la sostenibilidad en la gestión empresarial pública", señala la SEPI en una nota de prensa.

Desde el punto de vista medioambiental, se incluyen iniciativas relacionadas con cambio climático, la contaminación, la biodiversidad y la economía circular.

En el apartado social, el catálogo señala ejemplos relacionados con las personas trabajadoras, las empresas proveedoras, la formación y las comunidades en las que el Grupo mantiene actividad.

En cuanto a la gobernanza empresarial, se destacan en el documento de buenas prácticas iniciativas vinculadas a la cultura empresarial o la transparencia.

Los planes de descarbonización de Saeca o ENUSA, los proyectos relacionados con la energía de Tragsa, Mercasa, Sepides y Mayasa figuran en este catálogo. También se destacan las acciones de movilidad sostenible de Correos, que ya cuenta "con la mayor flota cero emisiones del sector de la paquetería, con más de 4.000 vehículos verdes".

Uno de los proyectos destacados es el de compensación de emisiones Ecosistema Navantia, "inédito en su sector", que incluye el programa "Bosque" en Cádiz o el primer proyecto de absorción de emisiones asociado al carbono azul que se lanza en España y que está permitiendo la restauración de la zona de marismas en el río Guadalete.

En materia social y de gobernanza se incluyen iniciativas para impulsar el empleo joven, como la que lleva a cabo ENSA, y la Escuela de Periodismo de la Agencia EFE, "referencia en el ámbito de la comunicación".

También aparecen en este catálogo las actuaciones en favor de las comunidades donde tienen actividad las empresas del Grupo SEPI, de cara a la reparación y la conservación del patrimonio, la cesión de espacios para usos sociales o el foco en la ‘España vaciada’. EFE

