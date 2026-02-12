Espana agencias

El Granollers, a cortar una sequía de ocho años como local ante el Ademar León

Granollers (Barcelona), 12 feb (EFE).- El Fraikin BM Granollers recibirá este viernes (19:00 CET) al Abanca Ademar León con la intención de cortar una sequía de ocho años sin ganar en el Palau d'Esports al cuadro leonés, tras empatar en los últimos cuatro enfrentamientos en territorio catalán.

Una igualdad que también existe en el feudo leonés, donde, en cambio, el conjunto vallesano sí ha sido capaz de vencer, como sucedió en el encuentro de la primera vuelta (36-39).

Esta paridad se refleja en la clasificación de la Liga Asobal, en la que ambos equipos están separados por un solo punto: el Granollers es cuarto, con 22 tantos, mientras que el Ademar es sexto, con 21. Así pues, se trata de un duelo directo por los puestos europeos en la zona alta de la tabla.

"Es un partido duro; ante un equipo potente, luchador e intenso. Además tienen muy buenos jugadores y también portería", subrayó el técnico del Granollers, Antonio Rama, en declaraciones difundidas por el club catalán.

El entrenador destacó la capacidad "de competir en este tipo de partidos" de su rival, y remarcó la importancia del partido, puesto que marca el inicio de un calendario exigente entre febrero y marzo, cuando decidirá buena parte de la temporada.

Rama podrá contar con prácticamente toda la plantilla, aunque arrastra la duda de Juan Palomino por unas molestias. También, si así lo desea, podría hacer debutar al pivote brasileño Renan Pinheiro, que no entró en la convocatoria la pasada jornada.

Sí lo hizo Ferran Castillo, la otra gran novedad de este segundo tramo de temporada, que ya dispuso de minutos después de recuperarse de una larga lesión del ligamento cruzado de la rodilla. EFE

